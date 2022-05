Fußgängerin stirbt nach Verkehrsunfall in Leisnig

Leisnig

Eine Fußgängerin wurde am Donnerstagnachmittag, gegen 17 Uhr, in Leisnig von einem Auto erfasst. Eine 68-jährige Autofahrerin eines Pkw Mercedes war auf der S36 aus Richtung Hartha in Richtung Polkenberg unterwegs als die Fußgängerin in Höhe der Einmündung in die Chemnitzer Straße plötzlich die Fahrbahn überquerte. „Die Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt. Sie erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen“, teilt Daniele Koenig von Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage von lvz.de mit. Die 68-jährige Autofahrerin blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Die Unfallaufnahme ist abgeschlossen, die genauen Abläufe des Unfalls werden aber noch ermittelt.

Von LVZ