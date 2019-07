Döbeln

Der kürzeste Weg zwischen dem Kaufland-Warenhaus und den Innenstadtgeschäften auf der Döbelner Muldeninsel soll jetzt attraktiver werden. Die Stadt Döbeln plant die freie Fläche zwischen Zwingerstraße und Fronstraße neu zu gestalten.

Dazu hat der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung zugestimmt, dass die Stadt einen Teil der Fläche von der TAG kaufen kann. „Ziel ist die Attraktivierung der fußläufigen Verbindung zwischen der Innenstadt und dem Tümmlersteg“, sagt Döbelns Baudezernent Thomas Hanns.

2004 ließ die damalige Döbelner Wohnungsbau und Verwaltungsgesellschaft (DWVG) auf der Fläche an der Fronstraße 9 bis 12 einen Wohnblock, der im Volksmund bösartig „Blindenheim“ genannt wurde. Anstelle des Plattenbaus sollte schon damals die Anbindung eine attraktive Fußwegverbindung zwischen der Innenstadt und dem schon geplanten Kaufland-Einkaufszentrum auf dem DBM-Gelände entstehen. Geplant waren damals neben der von Kaufland zugesagten Fußgängerbrücke sogar noch den Fußweg flankierende Geschäfte.

So etwas sehen die aktuellen Pläne der Stadtverwaltung aber nicht mehr vor. „Die Neugestaltung erfolgt in Abstimmung mit der TAG Wohnen & Service GmbH, die auf der bei ihr verbleibenden Fläche ebenfalls Veränderungen plant.“, sagt Thomas Hanns.

Die Stadt möchte die vorhandenen Waschbetonplatten herausnehmen und den Weg so verschwenken, dass er direkt auf den Fußgängerüberweg an der Zwingerstraße zu läuft. Der gesamte Weg soll in dem Zuge neu gepflastert und auf der Freifläche zugewandten Seite mit einer Reihe Bäume eingefasst werden.

Es werden auch einzelne kleine Spielgeräte aufgebaut. Weiterhin ist vorgesehen, die Zufahrt und die Freisitzfläche für die angrenzende Fleischerei Götzel neu zu gestalten. Umgesetzt werden sollen die Pläne im kommenden Jahr.

Der Stadtwerbering Döbeln hatte sich lange Zeit heftig gegen die Ansiedlung von Kaufland gewehrt und in diesem Zuge auch einige Zugeständnisse erreicht. Gemeinsam erstritt die Gemeinschaft, dass die Kauflandansiedlung weitgehend innenstadtverträglich gestaltet und nicht zum Grab für kleine Geschäfte wurde. Der Weg und die Fußgängerbrücke waren ein Wunsch der Stadt und der Händlerschaft an Kaufland. Der Bau des Fußgängersteges zur direkten Anbindung des SB-Warenhauses an die Geschäftsstraßen im Stadtzentrum war dann auch Bestandteil der Planungen und der Baugenehmigung. Kaufland bezahlte die Brücke und kümmerte sich nach Ablauf der Gewährleistungsfrist um die Brückenprüfung. Die Stadt ist mittlerweile Eigentümer des Robert-Tümmler-Steges. Der ist nach dem einstigen Gründer der Tümmler-Werke (später DBM) benannt, die sich zuvor auf dem Gelände an der Schillerstraße befanden

Am 27. November 2008 hatte das 3500 Quadratmeter große Kaufland-Warenhaus samt 290 zugehörigen Parkplätzen eröffnet. Auch die Brücke war im November 2008 übergeben worden. Im Vorfeld der Kaufland-Ansiedlung waren viele Innenstadt-Händler skeptisch. Sie befürchteten Umsatzrückgänge. Eine Studie aus dem Jahr 2012, die zum Einzelhandelskonzept der Stadt Döbeln angefertigt wurde, beweist aber das, was viele Händler recht schnell nach der Eröffnung spürten: Das innenstadtnahe Kaufland-Warenhaus war gut für das Döbelner Stadtzentrum. Die Hälfte aller 2012 für die Studie befragten Haushalte verbindet einen Einkauf im Kaufland mit dem Besuch der Döbelner Innenstadt, zumeist auf kurzem Fußweg über den Robert-Tümmler-Steg. Nun soll dieser Weg noch attraktiver werden.

Von Thomas Sparrer