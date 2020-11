Gadewitz:Polizei kontrolliert Falschfahrer auf gesperrter Straße

Gadewitz

Auf der B 169 sind viele Falschfahrer unterwegs. Das Problem beschreibt die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz in einer Mitteilung. Die Beamten kontrollieren nämlich den Verkehr auf dem gesperrten Teil der B 169 zwischen Wolfsgut und der Gadewitzer Brücke. Die ist derzeit wegen Bauarbeiten gesperrt. Laut Polizei nutzen einige Kraftfahrer aus Richtung Riesa ab Wolfsgut die gesperrte Straße. Sie fahren dann unter der Baustellenbrücke durch und an der Autobahn wieder auf die B 169 auf. Diese Strecke ist aber als Umleitung für den Verkehr vorbehalten, der aus Richtung Döbeln in Richtung Riesa unterwegs ist. Bei Gegenverkehr wird es da eng.

„Aufgrund mehrerer gefährlicher Begegnungen von Lkw unter der Brücke wird die Einhaltung der Umleitung, insbesondere aus Richtung Riesa, durch die Polizei überwacht“, teilt die Polizei mit. Seit Beginn der Bauarbeiten verstießen laut Polizei 50 Kraftfahrer gegen die Verkehrsführung und fuhren auf dem gesperrten Streckenabschnitt der B 169 vom Wolfsgut in Richtung Gadewitz. Degen die Falschfahrer verhängten die Beamten Verwarngeld von jeweils 20 Euro oder fertigten eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeiten. In diesem Fall kommt der Verwarngeld-Bescheid per Post. „Die Polizei wird weiterhin die Einhaltung der Verkehrsführung bis Baustellenende kontrollieren.“ Nach Angaben des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr sollen die Arbeiten bis zum 13. November andauern.

Von daz