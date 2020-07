Gaming für Großeltern: Bei Berta Börner in Roßwein zappeln Fische auf dem Tisch

Roßwein

Bunte Blätter fliegen über den großen Tisch im Therapieraum des Seniorenpflegeheims Berta Börner. „Holen Sie den Käfer raus!“, fordert Ergotherapeutin Nancy Herbst die Senioren freundlich auf. Mit ihren Händen greifen die Frauen und ein Mann immer wieder in den Blätterhaufen, schieben das Laub weg und versuchen den Käfer zu haschen. Die Senioren haben Freude an dem Spiel.

Die Blätter – später sind es Fische, Kugeln, Noten und vieles mehr – werden per Lichtprojektion auf den Tisch, oder auch mal auf den Fußboden geworfen. Das interaktive Spiel, die Tovertafel, ist neu im Pflegeheim Berta Börner. Entwickelt für Menschen mit kognitiver Einschränkung, verschafft die spielerische interaktive Lichtprojektion nicht nur diesen Menschen Glücksmomente, Bewegung und gemeinsame Erlebnisse, sondern auch allen anderen um sie herum. „Wir haben das Spiel im Internet entdeckt und haben es zur Probe da gehabt“, erzählt Heim-Chefin Angelika Weise. „Und es hat uns so gefallen, dass wir uns entschlossen haben, es anzuschaffen.“ Unter anderem die Spende einer Ehefrau, deren Mann seinen Lebensabend im Heim verbracht hat, ist in dem Spiel angelegt. Täglich wird es jetzt in den einzelnen Gruppen genutzt, bei weitem nicht nur für de Demenzkranken.

So auch von der Männergruppe, die damit Fußball spielen kann. Ein projizierter Ball wird auf dem Boden mit den Füßen hin und her gespielt wie in Echt. „Es macht unsere Senioren mobiler und allen so viel Spaß, dass man manchmal aufpassen muss, dass sie vor lauter Aktivität nicht aus dem Rollstuhl rutschen“, schmunzelt Angelika Weise.

Im Therapieraum rollen jetzt Kugeln über den Tisch. Mit jeder Kugel, die die Senioren erwischen und berühren, ergießt sich ein Farbklecks über die Tischplatte. Am Ende bilden diese ein Gemälde. Genauso wie die fliegenden Noten einer Spieluhr sorgt das für Aha-Effekte, Staunen, Freude.

Besuche sind jetzt wieder möglich

Seit zwei Wochen ist das Haus auch wieder uneingeschränkt für Besucher geöffnet. Zuvor waren Besuche Corona-bedingt gar nicht, später nur im Garten oder der Cafeteria unter großen Schutzauflagen möglich. Gerade für Demenzkranke, die vorher teilweise täglich von ihren Ehepartnern Besuch bekamen, eine schwere Zeit mit vielen Tränen. „Wir haben versucht, im Haus eine gewisse Normalität beizubehalten.“ Rund 80 Mitarbeiter versorgen die 75 Bewohner, mit denen das Haus voll ausgelastet ist. Normalität bedeutete auch, dass während der Corona-Krise für die drei Kurzzeitpflegeplätze trotzdem Patienten aus Krankenhäusern aufgenommen wurden. „Sie sind dann für 14 Tage isoliert worden.“

Angelika Weise ist froh, dass ihr Heim so gut durch die Krise gekommen ist. Als in Roßweins Grundschule vor zwei Wochen drei Corona-Fälle bekannt wurden, stand kurz die Überlegung, die gerade erst vollzogene Öffnung des Haues wieder zurückzunehmen. Die Maskenpflicht besteht jetzt weiterhin, sowohl für Mitarbeiter, als auch für Besucher. So langsam beginnt das „normale“ Leben in den drei Wohnbereichen wieder, soll es einmal im Monat zusätzlich zu den täglichen Angeboten auch wieder eine größere Veranstaltung geben.

Zahlreiche Angebote bereichern Heim-Alltag

Das Leben im Pflegeheim Berta Börner ist bunt: Es gibt eine Gruppe für Sport und eine für Sitztanz, einen Chor, einmal im Monat feiern die Geburtstagskinder, und jeden Mittwoch wird ein offener Nachmittag thematisch gestaltet. Bei der Kochshow durch die Mitarbeiter des Hauses kann anschließend geschlemmt werden und auch Andachten finden regelmäßig statt. Das neue Spiel, in das jetzt investiert wurde, ist wie der Punkt auf dem I und sorgt zusätzlich täglich für Anregung und Mobilisierung.

