Ganz Keuern wird „untergraben“

Döbeln

An der Blücherstraße, im Kreuzungsbereich zur Wiesenstraße in Keuern nutzen die Bauleute der Firma LFT Straßen- und Tiefbau GmbH aus Ostrau das frühlingshafte Wetter, um beim Erneuern der Hauptabwasserleitungen und der Trinkwasserleitungen voran zu kommen. Deshalb ist aktuell auch der Rad- und Fußweg in dem Bereich gesperrt. Gebaut wird in dem Stadtteil bis zum Sommer 2022. „In mehreren Abschnitten bekommt ganz Keuern neue Abwasser-, Wasser- und Stromleitungen“, sagt Reinhard Fischer, Geschäftsführer der LFT. Danach werden die Straßen grundhaft erneuert. Das ganze ist eine Gemeinschaftsmaßnahme von Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal (AZV), Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft (DOWW) und Stadt Döbeln. Allein für den Straßen- und der Gehwegbau liegen die Gesamtkosten bei etwa 726 000 Euro.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer