Carnevalclub Leisnig unternimmt Ausflug nach Asien

Leisnig

Die Jahreshauptversammlung des CCL ist Geschichte – unter den über 50 anwesenden Vereinsmitgliedern wurden die Ehrenpräsidenten Werner Hynitzsch und Jürgen Hermsdorf, sowie die Ehrenmitglieder Heiner Stephan und Manfred Wehrmann begrüßt. Nach dem positiven Resümee des Präsidenten Mario Richter zum vergangenen Berichtszeitraum geht es nun in die 67. Saison.

Neues Motto, neue Band

Das neue Motto dafür lautet: „Reis mit Stäbchen, roher Fisch – in Asien und auf Leisnig’s Tisch!“ Das Geheimnis um das Prinzenpaar wurde noch nicht gelüftet. Schließlich endet die Amtszeit des aktuellen Prinzenpaares Alexandra und Frank Lohse erst am 11. 11.

Als eine Neuerung steht ein Bandwechsel ins Haus. Der Vereinsvorstand bedankte sich bei „Jackpot“, dem Kultorchester aus Dresden, für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren.

Kartenverkauf läuft

Musikalisch hat „Jackpot“ in der Reihe der Bands, die schon beim CCL auf der Bühne standen, eine andere Note mit instrumentaler Professionalität und Virtuosität präsentiert und so, mit neuer Farbe der Livemusik, viele Karnevalsfreunde begeistert. Trotzdem wurde sich wie in der Vergangenheit entschieden, im Interesse unserer Karnevalsfreunde die Band zu wechseln.

In der kommenden Saison spielen „Major - C Erlebnis Livemusik“ mit Musikern aus Döbeln, Chemnitz und Dresden. Für die Frauenquote setzt sich der CCL ein und so gibt es in der Band auch eine weibliche Stimme. Bei den Eintrittspreisen bleibt alles beim Alten. Die Online-Kartenbestellung läuft –und zwar über die Homepage des Leisniger Faschingsclubs.

Von Steffi Robak