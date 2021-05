Garagen-Bau in Westewitz wird zur Odyssee

Westewitz

Familie Harder aus Westewitz will eine Garage auf ihr Grundstück bauen. Das Fundament steht, die Garage ist gekauft. Eine Baugenehmigung war für die rund 48 Quadratmeter nicht nötig. Doch seit zwei Jahren stagniert das Vorhaben.

Zur Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstagabend war die Familie anwesend. Johann Harder und seine beiden Söhne Daniel (23) und Samuel (21) versuchten selbst zu erklären, wie es zu der verfahrenen Situation kam, in der sie sich jetzt befinden. Demnach sprach die Familie, bevor sie mit dem Bau ihrer Garage loslegte, mehrfach mit Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler). „Er hat gesagt, wir können die Garage bauen“, erklärt Daniel Harder. Sein Vater saß damals beim Bürgermeister. Er hat sich auf dessen Wort verlassen. „Eine Baugenehmigung war dafür nicht nötig“, bestätigt auch Jörg Burkert. Er erkundigte sich vorab noch einmal bei der zuständigen Baubehörde. Dann gab er der Familie grünes Licht. „Ich wusste nicht, dass die Garage nach hinten raus gehen soll“, so Burkert.

Garagenbesitzer gegen Ausfahrt

Und genau das ist das Problem. Denn die Grundstücksausfahrt, die die Familie künftig nutzen will, führt über das Areal, auf dem ein Garagenkomplex steht. Das Grundstück gehört der Gemeinde. Die Garagen nicht. Die sind in Privatbesitz. Die Sorge: Familie Harder und die Garagenbesitzer könnten sich beim Ein- und Ausfahren in die Quere kommen. Doch die Gefahr sehen Samuel und Daniel Harder gar nicht.

Etwa sieben Meter Platz liegen zwischen geplanter Grundstücksausfahrt und den Garagen. Wenn Harders nicht vor ihrer Ein- beziehungsweise Ausfahrt parken, dann dürften sich die Fahrzeuge nicht behindern. Und würden sich zwei Fahrzeuge doch mal begegnen, sollte eine einfache Absprache eigentlich reichen. So zumindest die Theorie. Doch mindestens ein Garagenbesitzer stört die geplante Ausfahrt der Harders. Die Einigung mit eben jenem Garagenbesitzer machte die Gemeinde bisher aber zur Bedingung für eine Genehmigung.

Alle Parteien an einen Tisch

„Das ist blöd gelaufen“, sagt Gemeinderatsmitglied Johannes Pester (Freie Wähler). Sein Vorschlag: Über das, was bisher schief gelaufen ist, hinweg sehen und die Garagengemeinschaft ins Boot holen. Gemeinde, Familie Harder und die Garagengemeinschaft müssen zusammen kommen und sich einigen. Bürgermeister Jörg Burkert machte den Vorschlag, eine Stellungnahme von der Garagengemeinschaft einzufordern. Ratsmitglied Mario Pohl, der als Parteiloser für die CDU im Gemeinderat sitzt, schlug stattdessen vor, in einer Zusammenkunft von Angesicht zu Angesicht gemeinsam eine Lösung zu finden.

Familie Harder hat keine große Hoffnung, dass sich der Sachverhalt noch klären lässt. Eine Menge Geld steckt schon in dem Vorhaben. Die Garage nachträglich nach vorn gerichtet zu bauen, würde noch mehr davon vernichten. Hinzu kommt, dass unter dem Grundstück der Familie Medienkabel liegen. Die sorgen dafür, dass der Fernseher in den nur unweit entfernten gemeindeeigenen Wohnblöcken läuft. „Die Kabel liegen nicht sehr tief in der Erde. Sie sind auch nirgends eingetragen“, erklärt Daniel Harder. Die machen das Umplanen schwierig.

Kabel neu verlegen

„Wir hätten uns damals etwas schriftliches geben lassen müssen“, ärgert sich der 23-Jährige heute. Etwas, worauf sie sich jetzt berufen könnten. Stattdessen sind sie vom Wohlwollen der Gemeindeverwaltung und Garagengemeinschaft abhängig. Dabei ist die Lösung der hinteren Grundstücksausfahrt grundsätzlich möglich. Der Nachbar praktiziert das schon. Er bekam einst die Erlaubnis, auf die seit Jahren auch Familie Harder hofft. Er touchiert die Garagen aber auch nicht so sehr.

Gibt es keine Einigung, will die Familie zu anderen Mitteln greifen. Denn eine andere Variante gebe es noch: Die Kabel, die unter dem Grundstück der Harders liegen, werden neu verlegt. Raus aus dem Grundstück der Familie – oder zumindest um einiges tiefer. Damit die überhaupt die Möglichkeit dazu hat, ihren Garagenplan anderweitig umzusetzen. Das wiederum würde eine Menge Geld kosten. Ob die Gemeinde oder der Kabelanbieter dafür aufkommen müsste, weiß Daniel Harder nicht. Die Lösung forciert auch CDU-Gemeinderat Sebastian Wloch. „Dann könnte einmal Ordnung in die Sache gebracht werden“, sagt er.

Hang-Verkauf vertagt

Daniel Harder und seine Familie fühlen sich im Stich gelassen. „Wir haben uns extra die Erlaubnis geholt und uns dann darauf verlassen“, sagt der 23-Jährige. Dass der Bürgermeister jetzt sagt, er habe von all dem nichts gewusst, ärgert ihn. „Er hat es gewusst. Denn, um hinten rauszufahren, mussten zwei Koniferen gefällt werden. Die Erlaubnis dafür gab uns der Bürgermeister. Er schlug uns sogar vor, eine Garage zu bauen, die sowohl hinten als auch vorn eine Ausfahrt hat. Um auf Nummer sicher zu gehen“, sagt Daniel Harder. „Er und der damalige Bauamtsleiter waren sogar mal da, als wir das Fundament gerade bauten. Einen Tag später überreichte Jörg Burkert einen Brief, in dem stand, dass die Familie hinten nicht rausfahren dürfe.

Der Bürgermeister will in Absprache mit dem Gemeinderat jetzt die Garagengemeinschaft einladen. Der Beschluss zum Verkauf des gemeindeeigenen Flurstücks wurde derweil vertagt. Denn darum ging es zur jüngsten Ratssitzung eigentlich: Die Familie will den kleinen Hang, der zwischen Grundstück und Garagenkomplex liegt, von der Gemeinde abkaufen. Bisher pachtet die Familie die Fläche nur. Doch die Gemeinde will das 115 Quadratmeter große Areal erst verkaufen, wenn das Dilemma mit der Garage geklärt ist.

Von Stephanie Helm