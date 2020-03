Gasthof in Jahna: Das Ende naht

Jahna

Wenn alles glatt läuft, könnte die Gemeinde Ostrau schon bald der neue Eigentümer des alten Gasthofes in Jahna sein. In sechs bis acht Wochen, so Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU), könnte eine Entscheidung fallen. Seit März des vergangenen Jahres beschäftigt die Verwaltung der bröckelnde Gasthof. Dort fallen Ziegel vom Dach, es geht eine akute Gefahr für Vorbeispazierende und Vorbeifahrende aus. Seit jeher wird versucht, die Besitzerin des Grundstücks ausfindig zu machen. Das erwies sich lange Zeit als schwierig. Sehr zum Unverständnis einzelner Ratsmitglieder, die der Verwaltung regelmäßig auf die Finger klopften.

Eigentümerin in Betreuung

Jetzt ist auch klar, warum das so kompliziert war. Der Eigentümerin wurde ein Betreuer zugeteilt, der sich um alle finanziellen und rechtlichen Belange kümmert. „Es war uns daher nicht möglich, der Frau eine rechtssichere Aufforderung zustellen zu können“, erklärt Dirk Schilling. Die Verwaltung ahnte das schon lange, doch wollte damit nicht hausieren gehen.

Gemeinde will Objekt kaufen

Nun soll es dem „Zustandsstörer“, wie das Gemeindeoberhaupt den Gasthof umschreibt, an den Kragen gehen. „Der Betreuer versucht, eine Vollmacht zu erwirken, um den Verkauf abhandeln zu können“, so Schilling. Die Gemeinde will das marode Gebäude kaufen – um es zeitnah abreißen zu lassen. „Das Objekt wird nicht besser. Der Betreuer teilte uns mit, dass die Frau kein Geld hat.“ Es muss aber etwas geschehen.

Dachsicherung

Ob Kauf oder nicht, jetzt will die Gemeinde erst einmal die Sicherung des Gebäudes übernehmen. Für rund 4.000 Euro soll das eine Dachsicherung vorgenommen werden, damit lose Dachteile nicht auf die direkt angrenzende Straße herabfallen. Das soll mittels einer Holzkonstruktion geschehen. Alternativ wäre auch eine Sicherung durch ein Netz möglich gewesen. Da wäre allerdings bedeutend kostenintensiver gewesen.

Abriss statt Dachsicherung

Ratsmitglied Hans-Jürgen Ritschel (Freie Wähler) zweifelte an der Sinnhaftigkeit dieser Ersatzvornahme. Er schlug vor, die 4.000 Euro statt zur Sicherung zum Abriss zu nutzen. „Für das Geld hat das ein Bagger eingeschoben. Wenn wir das später sowieso vorhaben, könnten wir uns das Geld sparen“, so Ritschel. Bürgermeister Dirk Schilling hat da so seine Bedenken. Denn geplant ist, einmal Fördermitteln über das Brachflächenrevitalisierungsprogramm abzugreifen. Ob das auch möglich ist, wenn statt des Gasthofes dann nur noch ein riesiger Schutthaufen vorgefunden wird, weiß niemand. „Ich gebe auch nicht gern Geld sinnlos aus. Aber ich bin ein Ästhet. Mich wurmt es, wenn dann dort ein Schuttberg liegt“, erklärt das Gemeindeoberhaupt.

Grundlage zum Fördermittel

Die Verwaltung will den Abriss des alten Gasthofs in Jahna nun vorsorglich in ihr Brachflächenkataster eintragen. Damit ist die Grundlage geschaffen, um einmal Fördermittel beantragen zu können. Der Zustand des alten Gebäudes wird demnach vorerst so bleiben, wenn auch endlich gesichert und mit gebändigter Gefahr.

Gutachten in Auftrag gegeben

Um den Verkauf voranzutreiben, gibt die Gemeindeverwaltung nun erst einmal ein Gutachten in Auftrag. Das soll den Verkaufswert des Objektes ermitteln. „Der Abriss wird wahrscheinlich teurer sein als der Wert des Gasthofs. Ich gehe also davon aus, dass sich der Kaufpreis in Grenzen hält“, so Dirk Schilling.

Von Stephanie Helm