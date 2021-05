Gasthof in Obersteina: Neuer Anlauf für langersehnten Abriss

Obersteina

Es ist nicht der erste Versuch der Gemeinde, den alten Gasthof in Obersteina dem Erdboden gleichzumachen. Seit vielen Jahren sucht Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) nach einem Weg, den arg in die Jahre gekommenen Gebäudekomplex an der S 35 aus dem Dorfbild zu bekommen. Jetzt wagt die Gemeinde einen neuen Versuch. Diesmal hofft sie auf Fördermittel aus dem Förderprogramm „Vitale Dorfkerne“. Denn genau das soll statt des alten Gasthofes, dem seit Jahren keine Nutzung mehr zukommt, werden: Ein Ort, der inmitten des Ortes zum Verweilen einlädt. Ist der Gasthof einmal weg, soll die freiwerdende Fläche als Grünfläche mit Bänken und Blumen, Büschen und Bäumen gestaltet werden. Mit den Bänken will es die Gemeinde aber auch nicht übertreiben, denn: „Wir wollen nicht mehr Sitzmöglichkeiten schaffen als es Einwohner gibt“, sagt der Bürgermeister.

Nässe dringt ein

Doch bevor es soweit ist, braucht die Kommue erst einmal das positive Fördervotum. Denn die Gemeinde hofft auf eine 75-prozentige Förderung der für den Abriss nötigen rund 125.000 Euro. Dafür soll vor allem, aber nicht nur, das Gebäude, das aus zwei Einheiten besteht, abgrissen werden. Der vordere Teil, direkt an der S 35 gelegen, beherbergt Gaststube sowie eine Wohnung im Obergeschoss. Im hinteren Teil befinden sich Wirtschaftsräume und ein großer Saal. Viele Räume im ersten Obergeschoss sowie das Dachgeschoss sind schon lange nicht mehr betretbar. Immer wieder dringt Nässe ins Gebäude ein, dadurch sind die Holzbalkendecken stark beschädigt.

Bach unterquert Gebäude

Mit dem Abriss allein ist es aber nicht getan. Bevor der überhaupt starten kann, müssen zunächst die Medienanschlüsse demontiert und der gesamte Komplex entrümpelt werden. Außerdem muss der Natursteinkanal, der das Gebäude unterquer, gesichert werden. Denn: Unter dem Gebäude verläuft ein Bach, die Kleine Jahna.

Außerdem muss eine Mauer an einer der Grundstücksgrenzen auf lose Steine untersucht werden. Gibt es die, müssen sie entweder entfernt oder befestigt werden. Vor der Felsmauer wird ein Schutzzaun angeordnet – als Schutz vor herabfallenden Steinen. Abgerissene Mauerverzahnungen werden ausgebessert.

Du Gesamtkosten gliedern sich in rund 109.000 Euro für den Abriss sowie 16.000 Euro für die notwendigen Planungs- und Gutachterkosten. Auf die Gemeinde kommt ein Eigenanteil von rund 31.000 Euro zu – aber nur, wenn die Förderzusage auch tatsächlich kommt. Die ist Voraussetzung dafür, dass die Maßnahme überhaupt umgesetzt wird.

Von Stephanie Helm