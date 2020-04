Gastro-Betriebe in und um Döbeln kämpfen mit der Krise

Region Döbeln

Während am Montag viele Geschäfte wieder öffnen dürfen, müssen sie weiterhin geschlossen bleiben: Restaurants, Kneipen und Bars. Davon betroffen sind auch viele Gastro-Betriebe im Altkreis. Für die Betreiber keine einfache Situation. Die Kosten laufen weiter, Rücklagen kaum möglich. Dennoch: Trotz großer Einschränkungen versuchen sie, das beste aus der Situation zu machen. Ihre Nachricht an die Kunden: Wir sind da!

Verantwortung für die Mitarbeiter

„Zweimal haben wir hier Hochwasser mitgemacht, wir haben uns immer wieder berappelt. Auch jetzt würde es nichts bringen, den Kopf in den Sand zu stecken“, erzählt Lars Lemke, seit 2001 Geschäftsführer im Döbelner Bürgergarten. Vorerst musste er wegen der Coronakrise seinen Betrieb schließen. Als diese Entscheidung fiel, war Lemke geschockt, ging es doch mit großen Schritten auf die Osterfeiertage zu. Die erste Zeit lief gar nichts, erklärt Lemke. Doch hätten auch seine Mitarbeiter mit überlegt, was sie tun könnten. Die seien weiterhin engagiert bei der Sache, betont er. Das Buch voll mit Stornos, keine Gäste – aber eine volle Vorratskammer.

Beim Bürgergarten in Döbeln gibt es jetzt ebenfalls Essen zum mitnehmen. Quelle: Sven Bartsch

„Und dann kam die Idee mit dem Abholservice, jetzt zum Beispiel mit einer Spargelkarte“, sagt Lemke. Hauptsache was zu tun. Das helfe dem Gemüt, findet er. Zudem sei da auch die Verantwortung für seine Mitarbeiter.

Hoffnung auf Normalität

Wenn der Kunde nicht zum Restaurant kommt, kommt die Gaststätte eben zu ihnen. Das dachte sich auch Roland Kretzer. In Leisnig betreibt er den Gasthof „Zum Stiefel“. Dort wird ebenfalls ein Abholservice geboten. Die Karte wechselt. Doch die Verluste der zeitweiligen Schließung fange das noch nicht auf, erzählt Kretzer. Er dachte sogar zuerst, endgültig schließen zu müssen. „Aber die Angst wurde mir genommen“, betont er jetzt. Die Soforthilfe des Freistaates habe ein wenig geholfen. Damit beglich Kretzer Rechnungen. Dennoch: Einfach ist es nicht. Die laufenden Kosten zu decken sei derzeit schwer. Durch den Bestelldienst soll wenigstens ein bisschen davon gedeckt werden. Er will so bald wie möglich wieder regulär öffnen.

Grübeln hilft nicht

Auch in der Roßweiner Hartenbergbaude wird wieder gekocht. Zu zweit betreiben Heike Staer und Klaus Kliem die kleine Gaststätte nun schon seit 18 Jahren.Das sie alleine sind, sei gerade jetzt etwas erleichternd. Aber auch sie müssen von irgendwas leben, sagt Heike Staer. „Mit einem Mal steht man vor dem nichts.“

Klaus Kliem verpackt nun auch to go. Quelle: Sven Bartsch

Doch auch in dieser Situation findet sie, grübeln bringt nichts. Das mache es nur schlimmer. Auch deswegen haben sie angefangen, wieder für ihre Gäste zu kochen.

Eis und Currywurst am Fenster

Bei Michael Horns Muldentalklause in Westewitz ist es anders herum: „Wir haben jetzt einen Straßenverkauf, die sind erlaubt“, sagt er. Einige Gäste kämen schon vorbei, aber bei weitem nicht genug. Weil die Klause eine Saisongaststätte ist, muss Horn eigentlich jetzt schon Rücklagen für den Winter anlegen. „Ich habe aber keine Ahnung, wie ich das angehen soll.“ Er hofft auf die wärmeren Tage, die viele Gäste an sein Verkaufsfenster bringen könnten. „Am Wochenende war schon einiges los. Wir machen mehr als Eis zum mitnehmen. Currywurst, Pommes“, sagt er. Die Sorge, wie die Situation weiter geht, bleibt jedoch bei den meisten in der Region. Sie hoffen jetzt auf die Loyalität ihrer Gäste. Denn, und das betonen alle Gastronomen, sind sind und wollen weiter für ihre Kunden da sein.

Von Vanessa Gregor