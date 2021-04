Leisnig

Eins zeichnet Andreas Schützeneder als waschechten Bayern aus: Er besitzt selbstverständlich eine Lederhose, eine dunkle Hirschlederne. „Die trage ich nur zu besonderen Anlässen“, sagt der 35-Jährige. Und an der Bezeichnung „besonderer Anlass“ ist der bevorstehende 1. Mai ganz nah dran: Schützeneder ist erstmals mit einem gastronomischen Angebot am Leisniger Kulturbahnhof präsent, am Sonnabend von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag 11 bis 21 Uhr.

Bier und Limo aus Sachsen

Zu trinken gibt es unter anderem Bier aus der ältesten Privatbrauerei Sachsens, von der Marke „Meißner Schwerter“ sowie die Braumeister Holunder-Limonade aus gleichem Hause. Denn das schreibt sich Schützeneder auf die Fahnen: Wenn es möglich ist, wird auf Regionalität gesetzt. Sandwiches mit Rucola und Käse will er anbieten, auch eine klassische Bratwurst, diese mit Kartoffelsalat. Der ist dann nach bayrischer Art – vorerst.

Zu beachten sei am Imbisswagen der Wunschbriefkasten. Denn was die Sachsen kochen und vor allem, wie, das interessiert ihn extrem. Er wünscht sich, dass vielleicht der eine oder andere Zettel mit einem Rezept im Briefkasten landet.

Mit dem Leisniger Kulturbahnhof beginnt eine neue Lebens-Episode für den Niederbayern, der seinen Lebensmittelpunkt vor geraumer Zeit nach Sachsen verlegte. „Zum Bahnhof fahre ich täglich die acht Kilometer mit dem Fahrrad und bleibe total gerne auf der Fischendorfer Fußgängerbrücke stehen, um hinauf zur Burg zu schauen“, erzählt er. Er lebe gern in Sachsen, mag die Landschaft mit ihrer abwechslungsreichen Kleinteiligkeit, in welcher die Mulde alles miteinander verbindet.

Schützeneder wohnt in einem alten Rittergut bei Collmen. Ein ebenfalls aus Bayern stammender Freund saniert es gerade – „das ländliche Sachsen ist eine Gegend, wo man noch atmen kann. Deshalb bin ich hier.“ Besonders sympathisch seien ihm außerdem die Kleingärten.

Ein Gastwirt muss überzeugen

Zuletzt lebte und arbeitete der aus dem tiefsten ländlichen Niederbayern stammende Schützeneder in Städten wie München und Leipzig, vor allem aus beruflichen Gründen. In großen Städten sei die Gastronomie stark trendgesteuert und deshalb sehr wechselvoll. In den ländlichen Gegenden, so seine Erfahrung, kämen die Leute zum Gastwirt, weil sie ihn mögen. Da müsse einer überzeugen.

„Ich liebe das an meinem Beruf: den Kontakt mit den Menschen und wenn sie mir erzählen, wer sie sind.“ Das laufe auf dem Land noch authentisch, anders als in großen Städten. „Da sind nicht wenige drauf bedacht, vor allem nach außen eine gut Figur zu machen.“ Darin seien sich Stadtbewohner in Ost und West ähnlich. Und Landbewohner in Ost wie West ähneln sich nach Schützeneders Erfahrung darin, jemanden eher nach dem einzuschätzen, was er so macht und nicht danach, wie er sich darstellt. Der gelernte Koch war viel in der Welt unterwegs, als arbeitender Globetrotter, der sich über die Internetplattform workaway Jobs suchte, um zu lernen.

Von Permakultur bis Bauernhof

Ein Permakultur-Projekt in den spanischen Pyrenäen war ebenso dabei wie ein Rettungsprojekt für Straßenhunde in Thailand. Doch auch in seiner Leib-und-Magen-Branche sammelte Schützeneder breit gefächerte Erfahrungen, kochte auf einer Alm am Meraner Höhenweg und stand auf einem Südtiroler Bergbauernhof mit im Stall.

„Jetzt ist die Zeit gekommen, etwas für mich selber zu machen, etwas mit Bestand. Mit Leisnig habe ich ein gutes Gefühl.“

Das Unternehmen hat er angemeldet und ist seit kurzem Mitglied im Gewerbeverein. In Leisnig laufe es wegen der Corona-Beschränkungen langsamer an als von ihm gewünscht. „Ich bin trotzdem guter Dinge“, sagt er. Wer wissen möchte, wie Andreas Schützeneder so drauf ist, kann den 1. und 2. Mai dafür nutzen, um ihn in Aktion zu erleben.

Von Steffi Robak