Gaststättensterben in Hartha – Naturheilfreunde dicht

Hartha

Es scheint einfach nicht laufen zu wollen. Wieder macht eine Gaststätte in Hartha dicht. Jetzt zieht auch Andreas Müller einen Schlussstrich. Ende des Monats schließt er in der Gartengruppe Naturheilfreunde die gleichnamige Gaststätte.

Aber woran liegt das? Kommen einfach keine Gäste? Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) versucht es mit einer anderen Erklärung. „Es liegt wohl weniger an den Harthaern an sich als an den vielen Hürden, die von den Betreibern genommen werden müssen.“ Konkret meint er damit die behördlichen Auflagen, die sich immer wieder ändern oder erweitern. Diese seien in manch einem Fall finanziell einfach nicht mehr umsetzbar. Das ist auch für Kunze ein Thema. Er weiß, dass nur noch wenig Auswahl da ist, will man nicht bis Leisnig, Waldheim oder Döbeln fahren. Ändern kann er allerdings nur wenig.

Schlussstrich für die Zukunft

Andreas Müller sieht das ähnlich. Seit fast 24 Jahren ist der gelernte Industrieschmied im gastronomischen Bereich zu Hause. Vom Hotelbesitzer wurde er vor einigen Jahren zum Pächter der Gaststätte „Naturheilfreunde“. Er schließt seine Türen nicht, weil die Gäste ausbleiben. „Ich habe hier durchaus genug zu tun. Es ist ein Wahnsinn, was zur Weihnachtszeit an Gästen kam. Aber ich kann es mir finanziell trotzdem nicht mehr leisten“, so der 52-Jährige.

„Ich komme bald nicht mehr in die gesetzliche Krankenkasse, muss immer mehr Beiträge und Nebenkosten zahlen und habe Familie und Eigentum“, erklärt er. Dazu steht er von Mittwoch bis Sonnabend bis zu 16 Stunden in seiner Kneipe. Müller macht fast alles selber. Zwei Aushilfen hat er, denen möchte er allerdings auch nicht zu viel zumuten.

Hätte er die Gaststätte kaufen können, erzählt er, wäre es vielleicht nicht so weit gekommen. „Dann hätte ich auch hier öffnen können, wie ich es möchte. So bleibt es aber bei den Regeln des Gartenvereins.“ Viel an Umsatz bleibe nicht übrig, um etwas anzusparen. Ganz verloren ist die Gaststätte jedoch nicht. „Für Familienfeiern und Gruppen öffne ich auf Anfrage gern weiterhin. Auch die Kegelbahn kann da genutzt werden.“ Bis Ende Januar ist Müller fast ausgebucht. Dann geht er in Anstellung.

In Nauhain bleibt die Tür offen

In Harthas Ortsteil Nauhain dagegen geht es weiter. Dort betreibt Enrico Windler mit seinen Angestellten die Gaststätte „Kugelhupf“. Mit angeschlossenem Schießstand und Bowlingbahn sind die Gegebenheiten eigentlich gut. „Aber wir merken auch einen Rückgang bei der Anzahl der Gäste“, sagt Windler. Er glaubt, ein Problem vieler Gastronomen in der Gegend sei altersbedingt. Es gebe einfach keine Nachfolger. Problematisch sei aber auch die Bürokratie. „Wir können kaum Rücklagen bilden, bekommen daher keine Kredite und können nichts erneuern. Dann bleiben noch mehr Gäste aus. Es ist wie in einem Hamsterrad.“ Allein die Umstellung auf ein Kassensystem schlug mit fast 7.000 Euro zu Buche. Das Geld müsse irgendwo her kommen, so Windler.

Ansprüche steigen

Weil aber auch die Ansprüche der Gäste steigen, muss Windler trotzdem investieren. „Im vergangenen Jahr haben wir 40.000 Euro in unsere Schießanlage gesteckt. Das zahlen wir nun einige Jahre ab.“ Auch seine Bowlingbahn würde er gern erneuern, denn die Gäste wünschten sich immer mehr Besonderes.

Das Angebot im Kugelhupf kann sich durchaus sehen lassen. Quelle: Sven Bartsch

Finanziell sei das allerdings gerade nicht drin. „Wir werden sehen, was in der Zukunft passiert.“ Er versucht dieses Besondere in seiner Küche zu finden. Fisch und Fleisch, Gemüse und Obst aus der Region, so gut es geht. Von seinen Gästen, eigentlich von allen Beteiligten in der Gastronomie wünscht Windler sich manchmal mehr Verständnis für die Arbeit und die Umstände. Das beginne schon bei Preiserhöhungen, um mit der Konkurrenz mithalten zu können.

Brache in der Stadt

Zurück in Hartha: Dort steht nach wie vor das Hotel und Restaurant „Flemmingener Hof“ leer. Seit vor gut drei Jahren dort dicht gemacht wurde, hat sich nichts mehr getan. Eine Gastronomie in der Lage und Größe wären sicherlich eine Bereicherung für die Stadt. Aus dem Harthaer Rathaus heißt es, dass es wieder Interessenten für den Komplex gebe. Der in Süddeutschland lebende Eigentümer war allerdings dazu nicht zu erreichen.

Von Vanessa Gregor