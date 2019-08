Ottewig

Am Sonnabend gehts an Bord beziehungsweise aufs Floß: Die rauen Küsten vom Feuerlöschteich in Ottewig verwandeln sich zu den Gestanden, von denen die Wasserfahrzeuge für das diesjährige Floßrennen ablegen. Neun Mannschaften haben bereits fest zugesagt, so Peter Klessig von den Organisatoren, sechs davon sind Erwachsenen-Teams. Auch Kinder sind unter den fest gebuchten Startern. „Erfahrungsgemäß wird das dann den Tag über noch mehr“, weiß Klessig. Denn: Außer Mut und noch ein bisschen mehr Kampfgeist muss man nichts mitbringen. Flöße und Paddel stellen die Organisatoren.

Die kommen von der Freiwilligen Feuerwehr, deren stellvertretender Wehrleiter Klessig seit Kurzem ist. Er weiß: Als das Teilnehmerfeld vor zwei Jahren bis auf 24 Zweierteams anwuchs, war es gerade noch so zu bewerkstelligen. Es solle nicht unbedingt in Stress ausarten.

Zehn bis 15 Mannschaften, das sei eine überschaubare Größe. So in etwa werde es sich auch einpegeln. Wenn einige Teams ausgefallen kostümiert starten, hat das für alle ringsherum einen zusätzlichen Unterhaltungswert. „Und so wollen wir es haben,“ sagt Klessig. Er freut sich jedoch genauso über alle Kurzentschlossenen, die beherzt zum Paddel greifen und auf die wankenden Bretter klettern.

Zum zehnten Mal wird das Floßrennen in Ottewig ausgetragen. Und so läuft es ab: Zunächst sprintet jedes Team alleine einmal der Länge nach über den rund 20 Meter langen Teich. Der entstand im Übrigen vor 45 Jahren, indem die damaligen Feuerwehrleute den Dorfteich ausbetonierten. Wenn dann also für jedes Team eine Referenzzeit genommen wurde, können Gruppen zusammengestellt werden „damit es fair bleibt“, erläutert Klessig. Die Erwachsenen schaffen eine Strecke etwa in 30 Sekunden.

Anschließend geht es weiter wie bei der Fußball-WM: Innerhalb der Gruppen tritt jeder gegen jeden an. Beim Ausscheidungsfahren fliegt aus der Wertung, wer verliert.

“Es ist zwar nur eine kurze Strecke zu paddeln. Aber wenn man das im Laufe des Nachmittags mehrfach macht – das geht schon in die Arme“, sagt Klessig, der an dem Floßrennen auch schon zweimal teilgenommen hat.

Ab 14 Uhr gehen am Sonnabend die Kinder an den Start, etwa anderthalb Stunden später beginnen die Rennen der Erwachsenen. Rings um das sportliche Gaudi-Ereignis gibt es etwas zu Essen, und wer nicht startet, findet mit Sicherheit wen aus dem Dorf, mit dem er lange schon kein Schwätzchen gehalten hat.

Von Steffi Robak