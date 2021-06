Gaukler, Ritter, Falkner im Kloster Altzella

Roßwein/Altzella

Zum Mittelaltermarkt lädt am Sonnabend und Sonntag das Kloster Altzella und die Veranstaltungsagentur Sündenfrei ein. Die Masken- und Testpflicht ist aufgehoben. Veranstaltungen mit bis zu 1000 Besuchern gleichzeitig sind mit entsprechendem Hygienekonzept wieder möglich.

Es musizieren und jonglieren die Vaganten mitten im Publikum, so Musiker und Comödianten, Gaukler und Sprücheklopfer Spielleute, die „Ritter vom Schwarzen Löwen“, eine Falknerin und viele Handwerker und Händler. Maskenpflicht besteht nur da, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Auch Tests sind vorab nicht erforderlich. Am Eingang werden allerdings alle Gäste zur Nachverfolgung im Infektionsfall registriert. Die Besucherzahl ist auf 1000 zeitgleich begrenzt, deshalb haben die Veranstalter einen Ticketvorverkauf mit Zeitfenstern organisiert und bitten darum, dass sich die Gäste daran zu halten. Diese Zeitfenster sind am Sonnabend von 11 bis 14 Uhr, 14.30 bis 17.30 Uhr, 18 bis 22 Uhr. Am Sonntag 11 bis 15 Uhr und 15.30 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 8 und für Kinder 4 Euro. Tickets mit Einlassgarantie gibt es im Vorverkauf inklusive Registrierung unter www.suendenfrei.tv.

Von Thomas Sparrer