Gebersbach: Ausgezeichnete Spedition

Gebersbach

Seit Freitag ist das Büro der Spedition Dischinger kein Frauenbetrieb mehr. Denn ein junger Mann hat hier als Lagerbuchhalter angefangen. Seit 30 Jahren gibt es die Niederlassung im Waldheimer Ortsteil Gebersbach.

Nun hat sie die CTL AG für die Qualität ausgezeichnet. „CTL“ steht für Cargo Trans Logistik. Über diesen Logistikdienstleister wickeln über 160 renommierte und vorwiegend mittelständische Speditionsunternehmen den Warenversand über fünf verkehrsgeografisch optimal gelegenen Standorte ab, so auch Dischinger in Gebersbach. „Unter 167 Speditionen sind wir die Fünftbeste“, sagt Andrea Glück. Sie leitet die Niederlassung, die der schwäbische Fuhrbetrieb in Gebersbach unterhält. 17 Menschen arbeiten hier, Disponenten, Lagerkräfte, Büroleute.

Hier gehen jährlich 28 000 Stückgutsendungen „über die Halle“, wie Andrea Glück sagt. Vom kleinen Karton bis zum sogenannten Big Pack ist da alles dabei. Auch Gefahrgut. Dabei denkt man zuerst an Flüssigkeiten wie Benzin oder Säuren. Aber zum Gefahrgut zählen auch Gasfeuerzeuge, Streichhölzer und Sprays. In Gebersbach gibt es dafür ein spezielles Lager. Insgesamt kann Dischinger hier Frachtgut auf einer Fläche von 8600 Quadratmetern lagern.

Man kann sich die Niederlassung Gebersbach wie einen großen Verschiebebahnhof für Stückfrachtgut vorstellen. Hier kommen Waren an und gehen ab, sortiert und gepackt nach Zielort. Um die 200 See-Container, von denen jeder 40 Fuß (12,192 Meter) lang ist und einen Rauminhalt von 67,5 Kubikmetern hat, fertigt Dischinger pro Jahr am Standort Gebersbach ab. Die Container-Waren kommen aus Übersee. Aber auch wer als Privatkunde zum Beispiel einen Rasenmäher auf Ebay ersteigert und den Hinweis „Selbstabholung“ übersehen hat, kann sich das Teil von Dischinger nach Waldheim holen lassen. Den Transport übernehmen Subunternehmen von Dischinger. Das sind regionale Firmen, mit denen die Spedition schon sein Jahrzehnten verlässlich zusammenarbeitet. Das nun erhaltene Qualitätssiegel ist auch eine Auszeichnung für diese Partner, sagt Andrea Glück.

Die Frachtpreise sind bei Dischinger auf den Kunden zugeschnitten. Das hängt auch von der Größe und Masse der zu transportierenden Ware ab. Für eine einfachere Buchhaltung wären zwar Festpreise besser, gibt Speditionsleiterin Annett Thiele zu. Aber einfache Buchhaltung bedeutet nicht automatisch zufriedene Kundschaft.

Von Dirk Wurzel