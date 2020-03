Geboren am 29. Februar in Leisnig: Wann wird Mara volljährig?

Leisnig

Die kleine Mara ist das Schaltjahrbaby der Helios Klinik Leisnig. Nur rund 55 000 Deutsche wurden an einem 29. Februar geboren, und so wird auch das kleine Mädchen, das in Hartha ihr Zuhause hat, später ein ungewöhnliches Geburtsdatum in ihrem Ausweisen stehen haben.

Schalttag – ungeplantes Geburtsdatum

Für Mama Irina war der 29. Februar ein völlig ungeplantes Datum. „Eigentlich hätte Mara ein paar Tage eher geboren werden sollen“, erzählt sie. Am Sonnabend nun musste ihre Geburt aber eingeleitet werden, so dass Mara 22.22 Uhr vom Geburtsteam der Helios Klinik Leisnig begrüßt werden konnte.

Vorfeiern, das macht man nicht

Auf die Frage, wann Mara in Zukunft ihren Geburtstag feiern wird, wenn kein Schaltjahr ist, antworten Maras Eltern unisono: „Immer am 1. März. Der 28. Februar ist ein Tag zu früh und vorfeiern macht man einfach nicht.“ Dafür werden dann die Geburtstage in den Schaltjahren ganz besondere Geburtstagsfeiern werden. „Dann kann sie vielleicht sogar an zwei Tagen feiern“, ergänzt Maras Papa mit einem Augenzwinkern.

Papa Markus nimmt Elternzeit

Für das Paar aus Hartha ist die kleine Mara das erste Kind. Sie freuen sich nun auf die gemeinsame Zeit zu Hause. Papa Markus hat sich drei Monate Elternzeit genommen, um die Zeit mit seinen beiden Frauen genießen zu können.

Mara, geboren am 29. Februar 2020 in Leisnig, mit ihren Eltern Irina und Markus aus Hartha. Quelle: Helios Klinik Leisnig

Weltweit existieren rund 4,8 Millionen Schaltjahreskinder. In Deutschland gibt es für die an einem 29. Februar Geborenen eine rechtliche Regelung für die Berechnung ihres Lebensalters. Dies richtet sich nach der Fristenregelung im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) In Nichtschaltjahren gilt nach Paragraf 188 Absatz 3 BGB die Vollendung des 28. Februar als Ablauftag. In Nichtschaltjahren werden Schaltjahrkinder behandelt, als wären sie am 1. März geboren. Daraus ergibt sich beispielsweise, dass an einem 29. Februar Geborene nach 18 Jahren am 1. März volljährig werden.

Von Steffi Robak