Gebrautes in allen Facetten: Großes Verkosten zur 1. Döbelner Biermesse

Döbeln

Hell oder dunkel? „Lieber hell“, sagt Julia Joachim aus Schrebitz ohne zu zögern. „Es darf aber trotzdem ruhig etwas stärker sein.“ Sie ist die amtierende Hopfenkönigin und der heimliche Star der 1. Braukunst Regio Döbeln. Zur Biermesse machte sie nicht nur zahlreiche Fotos mit Besuchern, sondern schrieb auch eifrig Autogramme. „Wir haben so viel Herzblut in diese Messe gesteckt, da ist es schön zu sehen, wie gut sie angenommen wird“, erklärt Julia Joachim, die auf einem Hopfenanbaubetrieb aufgewachsen ist. Sie repräsentiert seit 2018 das Anbaugebiet Elbe-Saale und der zugehörige Hopfenpflanzerverband organisierte die 1. Braukunst Regio im Döbelner Sport- und Freizeitzentrum WelWel.

Wenn Chemiker brauen

An die 30 Brauerein waren am Sonnabend mit einem Stand vertreten und hatten insgesamt über 100 Biersorten dabei. Einer der Stände war der von Sophia Witte. Die Dresdnerin war mit ihrer Brauerei „Lohrmann’s“ in Döbeln zu Gast. Der Name kommt nicht von ungefähr: Wilhelm Gotthelf Lohrmann gründete einst die Technische Universität in Dresden. Und genau dort hat die Brauerei ihren Ursprung. „Vor ein paar Jahren hat sich eine Gruppe Lebensmittelchemiker zusammengetan, um Bier zu brauen. Wir kannten ja alle die Theorie, aber hatten keinerlei Praxis. Das wollten wir ändern“, erklärt Sophia Witte. Aus einem Studienprojekt wurde so ein kleines Unternehmen. „Wir haben derzeit eine Sorte Pils im Angebot. Schon bald soll die zweite folgen“, so die Dresdnerin. Mit Bierwagen oder Zapffahrrad ist die Brauerei „Lohrmann’s“ in Dresden unterwegs, in den Regalen der Kioske steht das Flaschenbier zum Verkauf. „Das hatte damals keiner im Sinn.“

90 Biersorten in zwei Jahren

Kamil Jan Svoboda hatte einen längeren Weg bis nach Döbeln. Er kommt aus Prag – genauso wie seine Brauerei „Ladvi“. Neun Schankbier und sechs Flaschenbiere hatte der Tscheche im Gepäck. „Wir machen das jetzt seit fast zwei Jahren und haben schon über 90 Biere gebraut“, erklärt er. Dabei gehören neben ihm nur vier weitere Leute zum Team. Er weiß, dass tschechisches Bier bei den Deutschen sehr beliebt ist. Warum? „Es ist einfach gut“, sagt er. Die lange Schlange an seinem Stand gab ihm da recht. Insgesamt fünf Brauereien aus dem benachbarten Tschechien waren am Sonnabend auf der Messe vertreten.

Hopfenblüten pressen

Eine ganz besonders geruchsintensive Erfahrung machten die Besucher beim Hopfenverband Elbe-Saale selbst. Dort gab es zehn verschiedene Hopfensorten zum Probieren. Dafür wurden die getrockneten Hopfenblüten in kaltes Bier gepresst. Zehn Minuten warten – kosten – und? „Lecker. Sehr intensiv“, lautete das Fazit von Monika Frisch aus Nossen. Sie probierte die Sorte „Polaris“, ein Bitterhopfen. Mit dem leeren 0,2-Liter-Glas drehte sie weiter ihre Runden. Zu entdecken gab es eine Menge. An jedem Stand konnten die verschiedensten Sorten probiert werden. Hell, dunkel, besonders stark oder besonders fruchtig – für fast jeden Geschmack gab es das richtige Bier.

Von Stephanie Helm