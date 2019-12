Ostrau folgt dem Ruf junger Bauwilliger und will zwei neue Wohngebiete etablieren. Eins davon in Ostrau, ein weiteres in Delmschütz. Platz soll so für jeweils zehn bis 15 Eigenheime entstehen. Unser Leser Matthias Jönzen aus Pulsitz findet, es sollten stattdessen lieber die Ortskerne gestärkt werden.