Gebürtige Harthaerin hilft Kindern mit Behinderung in Sri Lanka

Hartha

Für die gebürtige Harthaerin Maria Bixl war ihre erste Reise nach Sri Lanka eine Fahrt ins Blaue. In Prithipura, unweit der sri-lankischen Hauptstadt Colombo, wollte sie in einem Waisenhaus für Kinder mit Behinderung helfen. Dafür wählte die Logopädin einen eher unüblichen Weg. Statt mit der Hilfe einer Organisation die Reise zu planen, kontaktierte sie selber die Betreiber des Waisenhauses.

Job gekündigt, Flug gebucht

Den Wunsch, ins Ausland zu gehen, hegte die 30-Jährige schon lange. In ihrer Arbeit als Logopädin spezialisierte sie sich auch auf Schluckstörungen. Bis dahin war Bixl noch in einer Reha-Klinik für Erwachsene angestellt. „Ich wollte allerdings schon immer gerne mit Kindern zusammenarbeiten. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengerauft, mich im Internet auf die Suche quer über die Welt begeben und bin so auf Prithipura aufmerksam geworden.“ Für Maria Bixl war die Sache klar. Ihre Wohnung vermietete sie unter. Mit der Arbeit ging es nicht ganz so einfach. Sie wollte für rund sechs Monate nach Sri Lanka. „Meine Stelle musste ich dann allerdings kündigen. Aber ich weiß auch, dass die Arbeit mit behinderten Menschen genau das ist, was ich machen möchte“, erzählt sie.

Ende Oktober 2017 war es dann endgültig soweit: Sie flog nach Prithipura. Im dortigen Waisenhaus leben fast ausschließlich Kinder mit Behinderung. Aber auch wenn sie älter werden, bleiben viele von ihnen noch dort. „Es gibt zwei Farmen. Dort arbeiten die Erwachsenen“, erklärt die gebürtige Harthaerin. „Aber auch die Frauen, die sich um die Kinder kümmern, sind zum Teil behindert, die meisten haben auch keine richtige Ausbildung.“ Damit einher ging für Maria auch das Sprachproblem. Die Leitung des Heimes spricht sehr gut Englisch, die anderen fast gar nicht. „In der ersten Zeit bin ich einfach erstmal mitgegangen, habe zugeschaut und mir dann irgendwann ein paar Kinder rausgesucht. Mit denen hab ich meine Schluckübungen begonnen. Da haben die anderen Betreuer bemerkt, ’aha- die macht irgendwas mit Schlucken’“, erzählt Maria Bixl. Ab da hatte sie ein gewisses Vertrauen.

Bei der Kommunikation mit den Kindern gab es dagegen weniger Probleme. Viele von ihnen sprechen generell sehr wenig. „Mit ein paar Wörtern und viel Mimik und Gestik konnten wir gut miteinander kommunizieren.“

„Ich war richtig aufgezogen“

Maria Bixl entwickelte Essenspläne, besorgte Materialien und auch spezielle Löffel, die den Kindern und auch den Erwachsenen mit Schluckstörungen helfen, einfacher zu essen. Für die Betreuer gab es Fortbildungen. Auf Englisch, übersetzt von den Leitern. „Irgendwann war ich so richtig integriert, aber die sechs Monate schon fast wieder vorbei“, sagt Maria Bixl. „Es war einfach ein tolles Gefühl, dort zu arbeiten. Ich war richtig aufgezogen.“

Das Waisenhaus nach den sechs Monaten einfach hinter sich zu lassen, kam für sie daher nicht in Frage. Zurück in Deutschland fand sie eine andere Stelle und dort riet ihr ihre Chefin, einen Verein zu gründen, um Prithipura zu unterstützen. Gesagt, getan. Der Verein „Therapie für Prithipura e.V.“ wird mittlerweile von zehn Logopädinnen unterstützt. „Das Ziel war, genug Geld zusammen zu bekommen, um dort eine fest angestellte Logopädin bezahlen zu können,“ erzählt sie. Rund 4.000 Euro waren dafür nötig. Im Verhältnis zu Deutschland wenig Geld, für das Waisenhaus alleine aber nicht zu stemmen. „Die haben wir auch zusammen bekommen.“

Therapie für Prithipura

Durch Fördergelder der Stiftung Nord-Süd-Brücken und das Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat der Verein nun auch im nächsten Jahr die Möglichkeit, die Stelle der Logopädin zu bezahlen und kann weitere Hilfsmittel, wie zum Beispiel spezielle Stühle, kaufen.

Anfang 2020 fliegt Maria Bixl bereits zum dritten Mal nach Prithipura. Vorher ist sie jedoch noch in der Stadtbibliothek Hartha, um dort mehr von ihrer Arbeit und ihrer Reise zu erzählen. Der Bildervortrag beginnt am Freitag um 19 Uhr. Der Eintritt von 5 Euro geht an den Verein „Therapie für Prithipura e.V.“.

Von Vanessa Gregor