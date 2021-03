Geburtsstation Leisnig: Kritik an Profit in der Medizin

Leisnig

Diana Fischer, freiberufliche Hebamme in Leisnig, schüttelt den Kopf: „Das Werben für die Geburtenstation in Schkeuditz für werdende Mütter aus der Region Leisnig wirft Fragezeichen auf. Das Storchentaxi der Helios Klinik fährt nämlich nur Schwangere ohne Wehen nach Schkeuditz.“

Schon Wehen? Da fährt der Rettungsdienst

Habe eine Schwangere bereits Wehen, fahre der Rettungsdienst sie zur nächsten Klinik. „Das ist Grimma oder Mittweida, nicht das 74 Kilometer entfernte Schkeuditz.“ Die Helios Klinik GmbH schloss die Leisniger Entbindungsstation ohne Zustimmung des Sächsischen Sozialministeriums. Also fragte diese Zeitung beim Krankenhausträger konkret nach: Wann wird sie wieder geöffnet?

Fehlende ärztliche Fachkräfte

Die nach fast zwei Tagen eingehende Antwort: „Aufgrund fehlender ärztlicher Fachkräfte ist es nicht möglich gewesen, eine dauerhafte qualifizierte stationäre Betreuung werdender Mütter rund um die Uhr aufrechtzuerhalten. Bereits Mitte des vergangenen Jahres wurde die personelle Situation zwischen Klinik und Ministerium besprochen... Klinik und Ministerium stehen im engen Austausch zur Änderung des Versorgungsauftrages des Krankenhauses.“

Im Zusammenhang mit fehlenden Fachkräften macht die jüngste Mitteilung der Gewerkschaft ver.di hellhörig. Diese betrifft zwar die nicht-ärztlichen Beschäftigten – das Pflegepersonal – wirft jedoch ein Schlaglicht auf die Helios-Finanzpolitik: Helios-Beschäftigte zweier Kliniken, neben Leisnig auch noch Aue, empören sich über ein unzureichendes Tarifangebot des Klinikkonzerns.

Sparen am Personal?

Spart dieser am Personal? Mitten in der Pandemie verweigere der Krankenhauskonzern eine angemessene Tarifsteigerung, berichtet Ver.di-Sekretär Robin Rottloff. „Während alle Welt darüber redet, wie wichtig die Pflegekräfte sind, hat Helios die vereinbarte Pflegezulage gekündigt.“ Bundesweit verhandelt ver.di für rund 21 000 nicht-ärztliche Beschäftigte in 34 Helios-Kliniken über eine Neufassung des Konzerntarifvertrags.

Beschäftigte wütend

„Wütend sind die Beschäftigten in den Kliniken über den Plan der Helios-Spitze, die Pflegezulage für etliche Pflegepersonen zu halbieren“, berichtet Rottloff. So wolle Helios die Zulage für Pflegekräfte in den Funktionsdiensten, wie in OP, Anästhesie, Ambulanz, Bluttransfusionsdienst, Funktionsdiagnostik und Endoskopie reduzieren und diese im Gegenzug auf Operations- und Anästhesie-Technische Assistenten ausweiten.

Gewerkschaft: Ausspielen der Beschäftigten

Das Helios-Management versuche, die Beschäftigten gegeneinander auszuspielen, so Rottloff. Den Beschäftigten stoße zudem böse auf, dass sie noch bis 2024 länger arbeiten sollen als ihre Kolleginnen und Kollegen im Westen. „Drei Jahrzehnte nach der Vereinigung Deutschlands ist die Angleichung der Arbeitszeiten an das Westniveau längst überfällig“, so Christin Follak, Beschäftigte am Standort Aue. Für eine gute Patientenversorgung brauche es gute Arbeitsbedingungen und Teilhabe am Gewinn des Unternehmens – langfristig könne die Lösung nur sein, dass das Gesundheitswesen nicht mehr profitorientiert wirtschaften muss.

600 Millionen Euro Gewinn

Der zum Fresenius-Konzern gehörende Klinikbetreiber Helios könne sich Verbesserungen für seine Beschäftigten leisten, betont Follak. 2020 habe Helios einen Gewinn vor Zinsen und Steuern von über 600 Millionen Euro eingefahren. Auch für 2021 erwarte das Unternehmen eine positive Entwicklung. Die Beschäftigten der Helios-Kliniken hätten einen Großteil des Geldes erwirtschaftet. Sie und die Patienten hätten ein Recht, dass es nicht nur Aktionären zugutekommt, sondern für bessere Arbeitsbedingungen und eine gute Versorgung investiert wird.

Von Steffi Robak