Leisnig

Wenn in der Weihnachtszeit Wohnungen und Häuser festlich im Licht erstrahlen und die Kerzen am Adventskranz oder Christbaum brennen, ist Weihnachten zugleich auch eine der feuergefährlichsten Zeit des Jahres. Nicht zuletzt unter schätzen gerade kleine Kinder die Gefahren, die von offenem Feuer ausgehen. Aufgrund von Verbrennungen und Verbrühungen als Folge von Unfällen, werden allein in Deutschland jährlich etwa 7000 Kinder stationär behandelt. Umso wichtiger ist es, aufmerksam zu sein, vorzusorgen und im Fall der Fälle richtig zu handeln. Dr. Ulla Lieser, Oberärztin der Kinderklinik in der Helios Klinik Leisnig beantwortet drei Fragen zum Thema „Sicher durch den Advent“.

DAZ Leisnig Helios Leitende Oberärztin in der Kinderklinik, Frau Dr. Ulla Lieser Quelle: Stefan Möslein

Welche besonderen Gefahren birgt die Adventszeit für Kinder?

Dr. Ulla Lieser: Bei kleineren Kindern kann es insbesondere in der Adventszeit zu Verbrühungen kommen, wenn sie Tassen mit heißen Getränken vom Tisch oder Töpfe mit kochenden Flüssigkeiten vom Herd herunter ziehen.

Notfälle durch Kerzenwachs, Herdplatten , offene Flammen

Auch Verbrennungen durch das Berühren von heißen Herdplatten oder Backofen-Türen, das Greifen nach brennenden Kerzen oder an heiße Kaminofentüren können sehr schmerzhaft und gefährlich sein. Bei etwas älteren Kindern können Verbrennungen durch heißes Kerzenwachs oder durch offenes Feuer vorkommen. Umso wichtiger ist es, in solchen Notfällen richtige Maßnahmen zur ersten Hilfe zu kennen, vor allem zur Kühlung und Schmerzlinderung.

Welche Vorsichtsmaßnahmen empfehlen Sie zur Vermeidung solcher Unfälle?

Tassen und Gefäße mit heißem Inhalt sollten in die Mitte des Tisches gestellt werden, der keine überhängende Tischdecke hat. Die Reichweite von Kinderarmen ist größer als man denkt. Beim Kochen sollten die Griffe von Töpfen und Pfannen nach hinten gedreht oder nur hintere Kochbereiche am Herd genutzt werden.

Zur Vorsicht: Kinder beaufsichtigen

Kinder sollten unter Aufsicht sein, wenn Herd, Backofen oder Grill in Betrieb sind. Feuerzeuge, Streichhölzer, Spiritus, Brennpaste und ähnliches sind bitte immer an einem kindersicheren Ort aufzubewahren. Auch zusätzliche elektrische Geräte wie Raclette und Fondue sind Unfallquellen. Kinder sollten in der Nähe von offenem Feuer, Kerzen und elektrischen Leitungen niemals unbeaufsichtigt sein. Selbst Lichterketten sind oft Stolperfallen. Und für alle Fälle muss jede Familie die Rufnummer der Feuerwehr 112 kennen.

Verletzung mit lauwarmem Wasser kühlen

Was ist zu tun, wenn trotz aller Vorsichtsmaßnahmen doch etwas passiert?

Sofortmaßnahmen sind: Mit dem verunfallten Kind weg von der Gefahrenquelle, Wunde sofort mit lauwarmen sanft fließendem Wasser etwa ein bis zwei Minuten kühlen, Notruf 112 anwählen oder in das nächstgelegene Krankenhaus fahren. Bei Verbrühungen die Kleidung rasch, aber vorsichtig entfernen, gegebenenfalls aufschneiden, nicht über den Kopf ausziehen.

Eingebrannte Kleidung am Körper lassen

Eingebrannte Kleidung sollte unbedingt am Körper bleiben, bis professionelle Hilfe da ist. Babys und kleine Kinder kühlen schnell aus. Eine leichte Decke hilft, die Körpertemperatur zu halten. Nach dem Kühlen kann die Wunde mit einer sterilen Kompresse aus dem Verbandkasten locker bedeckt werden. Brandblasen sollen nie geöffnet werden. Säuglinge und Kleinkinder sollten nach Verbrennungen und Verbrühungen in jedem Fall einem Arzt vorgestellt werden. Bei allen Maßnahmen gilt: Auf jeden Fall die Ruhe zu bewahren.

Von Steffi Robak