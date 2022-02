Gefälschte Impfausweise in Mittelsachsen – Kripo durchsucht 17 Objekte

Mittelsachsen

Die Chemnitzer Kriminalpolizei stellte am Mittwoch in einer konzertierten Durchsuchungsaktion in 17 Objekten insgesamt 43 mutmaßlich gefälschte Impfausweise und Impfzertifikate, Genesenen-Bescheinigungen sowie Maskenbefreiungen und weitere Beweismittel sicher. Die Durchsuchungen erfolgten im Landkreis Mittelsachsen, in Chemnitz und im Erzgebirgskreis. Ob auch im Raum Döbeln solch gefälschte Dokumente gefunden wurden, dazu sagt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nichts.

Auch Waffen gefunden

Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hatte im Zuge zahlreicher Ermittlungsverfahren wegen der Vorbereitung der Herstellung von unrichtigen Gesundheitszeugnissen sowie des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse in Verbindung mit Vergehen gegen das Infektionsschutzgesetz Durchsuchungsbeschlüsse für 17 Personen und Objekte erwirkt. Diese Beschlüsse setzten die Beamten nun an vier Objekten in Chemnitz, vier Objekten im Landkreis Mittelsachsen und neun Objekten im Erzgebirgskreis um. „Bei den Durchsuchungen stellten sie insgesamt 43 in Rede stehende Impfausweise und Zertifikate sowie eine Vielzahl an Handys, Laptops und Speichermedien sicher“, informiert Jana Ulbricht, Erste Polizeihauptkommissarin und Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz. Des Weiteren fanden die Polizisten im Zuge einer der Durchsuchungen in Chemnitz diverse Blanco-Impfausweise, mehrere Bögen mit Impfchargenaufklebern, Stempel eines Impfzentrums sowie eines Arztes. Zudem stellten die Ermittler dort auch verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz – einen Schlagring und einen Schlagstock – sowie ein gestohlenes Fahrrad sicher, nachdem bereits gefahndet wurde.„Die Strafverfahren richten sich gegen insgesamt 17 Beschuldigte, acht Frauen und neun Männer. Festnahmen erfolgten nicht“, so Ulbricht.

Auswertung wird dauern

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der sichergestellten Beweismittel, werden laut Ulbricht noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Bei den Einsätzen unterstützte die Sächsische Bereitschaftspolizei die Chemnitzer Kriminalpolizei. Insgesamt waren 64 Beamtinnen und Beamte beteiligt.

Von daz