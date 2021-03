Mittelsachsen

Hühner, Gänse und Co. müssen im Stall bleiben: Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt (LÜVA) hat die Notwendigkeit der sogenannten Stallpflicht für Geflügel in ganz Mittelsachsen bekräftigt. Es wurde bereits in der vergangenen Woche erwogen, eine solche entsprechende Allgemeinverfügung zu verhängen, denn die Fallzahlen der Klassischen Geflügelpest steigen seit kurzem stark an. In Deutschland wurden allein im Jahr 2021 bisher 320 positiv auf die Geflügelpest getestete Wildvögel festgestellt – davon 25 in Sachsen. Auch in den Hausgeflügelbeständen gab es in diesem Jahr bereits 75 Ausbrüche in Deutschland. Am Dienstagabend war die Klassische Geflügelpest in einer kleinen Geflügelhaltung in Burgstädt bei einem Huhn durch das Friedrich-Löffler-Institut bestätigt worden (DAZ berichtete). „Der Fall in Burgstädt hat gezeigt, wie schnell Tiere an der Seuche verenden können. Ursache der Einschleppung war höchstwahrscheinlich ein Stockentenpärchen, welches Zugang zum Gehege hatte“, so Dr. Anke Kunze vom Veterinäramt. Sie betont, dass, wenn in einem Bestand ein Fall auftritt, dieser komplett getötet werden muss. Deswegen sollte es im Sinne eines jeden Tierhalters sein, sein Geflügel vor einer Einschleppung zu schützen. Die Seuchenlage wird durch das LÜVA jedoch wöchentlich geprüft, um festzustellen, ob die Stallpflicht für den ganzen Landkreis noch notwendig ist. Dr. Kunze: „Wir müssen hier abwägen zwischen dem Risiko der Einschleppung und den möglichen Nachteilen für die Tiere durch das Aufstallen.“

Volierenhaltung erlaubt

Seit Donnerstag gilt eine Allgemeinverfügung in Mittelsachsen, dass Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Wachteln, Enten, Gänse und Laufvögel im gesamten Landkreis aufgestallt werden müssen. Die Tiere können in einem geschlossenen Stall untergebracht werden. Es ist aber auch eine sogenannte Volierenhaltung erlaubt, das bedeutet eine Schutzvorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung besteht. Netze oder Gitter, die zur Abdeckung nach oben genutzt werden, dürfen eine Maschenweite maximal 25 Millimeter haben. Insgesamt sind im Landkreis Mittelsachsen 6676 Geflügelhalter beim LÜVA gemeldet mit ca. 1,4 Millionen Hühnern, 13 000 Enten, 10 500 Gänsen, 5400 Truthühnern und 2600 Stück anderem Geflügel.

Die Pflicht zu Aufstallung im durch den Ausbruch der Geflügelpest gebildeten Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet um Burgstädt bleibt mindestens 30 Tage bestehen.

Von daz