Geflügelpest: Teile von Leisnig und Großweitzschen sind Beobachtungsgebiet

Leisnig/Großweitzschen

Da in Mutzschen im Landkreis Leipzig bei einem gehaltenen Vogel die Geflügelpest nachgewiesen wurde, hat auch der Landkreis Mittelsachen jetzt eine Allgemeinverfügung erlassen. Teile von Leisnig und von Großweitzschen sind demnach nun ein sogenanntes Beobachtungsgebiet. Von der Stadt Leisnig sind das die Ortsteile Beiersdorf, Bockelwitz, Börtewitz, Clennen, Dobernitz, Doberquitz, Doberschwitz, Fischendorf, Görnitz, Großpelsen, Hetzdorf, Kalthausen, Kleinpelsen, Korpitzsch, Kroptewitz, Leuterwitz, Naunhof, Nicollschwitz, Polditz, Polkenberg, Sitten, Zennewitz, Zeschwitz und Zschockau. Von der Gemeinde Großweitzschen gehört der Ortsteil Strocken zum Beobachtungsgebiet.

Die Geflügelhalter dort müssen ihren Bestand – sofern noch nicht geschehen – umgehend dem Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkreises melden beziehungsweise aktualisieren. Ebenso sind verendete Tiere anzuzeigen.

Tiere müssen in Ställen sein

Außerdem sind die Tiere in Ställen oder in einer entsprechenden Schutzeinrichtung unterzubringen. Gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Geflügel und Federwild, Eier sowie von Geflügel und Federwild stammende sonstige Erzeugnisse sowie tierische Nebenprodukte von Geflügel dürfen weder in einen noch aus einem Bestand verbracht werden. Eine Ausnahmegenehmigung erteilt bei Bedarf das Veterinäramt. In Mittelsachsen gab es zuletzt 2017 positive Fälle der Geflügelpest bei Wildvögeln. Die ganze Allgemeinverfügung mit weiteren Regelungen ist im Amtsblatt des Landkreises veröffentlicht.

Von daz