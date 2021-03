Geflügelpest in Mittelsachsen nachgewiesen

Freiberg/Burgstädt

In einer kleinen Geflügelhaltung in Burgstädt wurde die Klassische Geflügelpest Dienstagabend durch das Friedrich-Löffler-Institut bei einem Huhn bestätigt. Alle weiteren Hühner des Bestandes sind ebenfalls verendet. Dazu erlässt der Landkreis Mittelsachsen eine entsprechende Allgemeinverfügung, die ab Donnerstag gelten wird.

Restriktionszonen

Dabei wird um das Ausbruchsgeschehen ein Sperrbezirk von mindestens drei Kilometern festgelegt sowie ein Beobachtungskreis im Radius von mindestens zehn Kilometern. Alle Geflügelhalter in diesen Restriktionszonen müssen umgehend ihren Bestand dem Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt (LÜVA) melden (sofern noch nicht geschehen). Auch verendete Tiere sind im Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt anzuzeigen. Außerdem sind Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse in Ställen beziehungsweise in einer entsprechenden Schutzeinrichtung wie einer Voliere unterzubringen. Gehaltene Vögel dürfen nicht aus dem Tierbestand verbracht werden. Eine Ausnahmegenehmigung erteilt bei Bedarf nach Einzelfallprüfung das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt.

Enten gekeult

Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt hat umgehende Maßnahmen eingeleitet und die im Bestand noch gehaltenen Enten bereits gekeult. Genauere Zahlen der ehemals gehaltenen Hühner und Enten werden auf Grund der Persönlichkeitsrechte des Halters nicht genannt. In Mittelsachsen gab es zuletzt 2017 positive Fälle der Geflügelpest bei Wildvögeln.

Von daz