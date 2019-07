Hartha

Vier Vögel und die Bewohner der Harthaer Seniorenresidenz der Pflege mit Herz hatten in dieser Woche gemeinsam viel Spaß. Zum zehnjährigen Jubiläum organisierte das Pflegeheim eine Kakadushow, die vielen ein Lächeln auf die Lippen zauberte.

Bereits zum ein- und fünfjährigen Jubiläum buchte die Seniorenresidenz eine Kakadushow für ihre Bewohner. Das habe sich bewährt, weiß die Marketingzuständige Katrin Erichson. Bereits während der ersten beiden Shows sollen die Bewohner viel Spaß gehabt haben. „Das Programm geht eine Stunde lang. Erst machen die Kakadus Kunststücke und danach haben die Bewohnter Zeit die Tiere zu streicheln“, erklärt sie.

Turnen steckt den Kakadus im Blut

Während der ersten halben Stunde fahren die Vögel auf einem kleinen Fahrrad, Roller oder Auto. Sie machen Umschwünge und turnen herum. Akrobatik steckt den Tieren im Blut, denn auch in freier Wildbahn schlagen sie Purzelbäume und turnen von Baum zu Baum. Veranstalter René Reimann hat die Vögel dressiert. Es dauerte zwei Jahre bis er ihnen weitere Kunststücke beigebracht hatte und die Show stand. „Wir haben das nicht durch Belohnung gemacht, weil man die Tiere dadurch hungrig halten müsste. Wir haben ihnen die Kunststücke mit viel Geduld und Liebe beigebracht“, erklärt Reimann. Das dürfte für ihn kein Problem gewesen sein, denn er sei mit den Vögeln aufgewachsen.

Zur Galerie René Reimann aus Markkleeberg besuchte mit seinen Kakadus die Harthaer Seniorenresidenz der Pflege mit Herz.

Seine Eltern waren zu DDR-Zeiten Sportartisten. Als sie im Ausland auftraten, sahen sie sich nach Shows um, die es bei ihnen nicht gab, so stießen sie auf die Kakadushow. Sohn René übernahm später die Firma. „Die Vögel sind wie meine Geschwister, sie sind schon immer in unserem Haushalt gewesen“, erzählt er. Ein Tier lebt bereits seit 40 Jahren bei den Reimanns, dieser Kakadu müsste 45 Jahre alt sein. „In freier Wildbahn werden sie um die 60 Jahre alt. Das liegt unter anderem an den natürlichen Feinden“, erklärt Reimann. Wenn sie als Haustiere gehalten werden, könnten sie sogar die 80 erreichen.

Kakadus lässt Bewohner lächeln

Teil der Show sind die Erklärungen zu den Tieren. „Eine Bewohnerin war sehr begeistert, weil sie soviel Interessantes erfahren hat“, erzählt Erichson. Nun wissen die Senioren, dass sie Kakadus am Rücken und Kopf streicheln sollen, am Bauch werden die Vögel ungern angefasst. Dieses Wissen dürfen sie auch anwenden, denn Reimann geht mit seinen Kakadus reihum. Sie steigen auf die Schultern der Frauen und auf die Hüte der Männer.

„Die Wahrnehmung von manchen Bewohnern ist nicht mehr vorhanden, aber als sie die Kakadus streichelten, konnte man etwas in den Augen erkennen“, erzählt Erichson erfreut. Manch andere habe man noch nie Lächeln sehen. Doch bei der Nähe der Tiere, seien die Mundwinkel der Bewohner in die Höhe gegangen.

Von Nicole Grziwa