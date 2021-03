„Gegen das Vergessen“ – Ausstellung in Waldheim eröffnet ohne Vernissage

Waldheim

Eine Vernissage wird es nicht geben. Angesichts des Themas dieser Ausstellung – Massenmord und Zwangsarbeit in deutschen Konzentrationslagern im Nationalsozialismus – wäre die Eröffnung dazu eher aus dem Rahmen gefallen. Sekt und Schnittchen schmecken nicht vor Fotos von Leichenbergen.

Und solche Bilder zeigt die Präsentation „Gegen das Vergessen“, welche die François Maher Presley Stiftung gemeinsam mit der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora organisiert hat und die unter der Schirmherrschaft des mittelsächsischen Landrates Matthias Damm steht. Die dem Thema angemessene Vernissage ist nun aber Corona zum Opfer gefallen. Was Stiftungsgründer François Maher Presley nicht unbedingt erfreut. „Mit Befremden über die sich in Deutschland darstellende gesamtgesellschaftspolitische Situation und über die teilweise überbezahlte Inkompetenz, muss ich leider die erste als tatsächlich physisch geplante Vernissage in Waldheim am 28. dieses Monats aufgrund der aktuellen Umstände absagen“, schreibt er.

Überlebende Häftlinge nach der Befreiung in Buchenwald. Trotzdem sie die Amerikaner mit guter Kost versorgten, sind die Männer immer noch sehr abgemagert. Quelle: Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora

Aber auch ohne Vernissage soll die Präsentation im Waldheimer Stadt -und Museumshaus stattfinden. „Die Ausstellung wird jedoch trotzdem aufgebaut“, sagt François Maher Presley. Die Besucher sehen eine Dokumentation, die in Wort und Bild die Verbrechen der Deutschen im Nationalsozialismus nachzeichnet. Bilder aus dem befreiten Konzentrationslager Buchenwald zeigen Leichenberge und Überlebende, die trotz guter Beköstigung durch die US Army noch immer unterernährt sind und wie lebende Skelette aussehen. Da sind die Zeichnungen des damals 13-jährigen Juden Thomas Geve, der über Auschwitz nach Buchenwald kam. Er hat die Abläufe des Verbrechens skizziert. Wie der Lagerarzt, von 1943 bis 1945 war dies Dr. Josef Mengele, die Neuankömmlinge aufteilte in arbeitsfähig und nicht arbeitsfähig, wie die ihrer Freiheit beraubten Menschen ihre Häftlingsnummern eintätowiert bekamen, wie sie in die Gaskammern gingen.

Leichenstapel im KZ Buchenwald. Quelle: Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora

Zur Ausstellung ist ein Begleitbuch erschienen, zu dem der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) das Geleitwort geschrieben hat. Es beschreibt, wie sich das KZ-System im Dritten Reich wandelte: Aus Lagergefängnissen für politisch Andersdenkende, Kriminelle, Sinti- und Roma, Homosexuelle, Zeugen Jehovas und andere Personengruppen, die das Regime nicht haben wollte, zu perfekt funktionierenden Mordanstalten für die Juden. Die Ausbeutung der Häftlinge durch Zwangsarbeit thematisiert dieses Buch auch. Zahlreiche Kommunalpolitiker, wie etwa Bürgermeister, steuerten Gastbeiträge bei. Waldheims Altbürgermeister Steffen Blech beleuchtet in einem fundiertem Beitrag, die Rolle des Waldheimer Zuchthauses während der sogenannten „Euthanasie“ – also den Morden an psychisch Kranken und geistig Behinderten im Nationalsozialismus.

Sofern es die Inzidenz zulässt, wird man sich diese Ausstellung auch anschauen dürfen.

Von Dirk Wurzel