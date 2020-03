Döbeln

Auch am Donnerstag war die Polizei wieder unterwegs, um die Einhaltung der derzeit gültige Allgemeinverfügung, die die Ausgangsmöglichkeiten deutlich einschränkt, zu kontrollieren. Unter anderem in Döbeln trafen die Beamten auf Personen, die sich offenbar über die Verfügung hinwegsetzten.

So nahmen die Einsatzkräfte nach dem Hinweis von Anwohnern eine Wohnung an der Grimmaischen Straße unter die Lupe. Dort soll lautstark auf dem Balkon gefeiert worden sein. „Bei der Überprüfung des Hinweises trafen die Beamten in der besagten Wohnung auf einen Mann, der ohne erkennbare triftige Gründe Bekannte besucht hatte. Gegen ihn wurde eine Anzeige aufgenommen. Er musste zudem die Wohnung umgehend verlassen“, heißt es dazu weiter in einer Mitteilung der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz.

Von ap/DAZ