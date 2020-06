Geht es Samstag los? Öffnung des Leisniger Freibades noch unsicher

Leisnig

Es ist spannend in diesem Jahr: Das zweite Wochenende in Folge werden bei der Stadtverwaltung Leisnig die Probenergebnisse für das Freibadwasser erwartet. Mitarbeiter vom Landratsamt waren erneut im Freibad zu Gast, um Proben zu nehmen. Die Mikrobiologie des Wassers muss stimmen. Nun ist als nächster Termin, zu dem das O.K. kommen kann, Samstagmittag anvisiert.

„Alle stehen in den Startlöchern. Der Imbissbetreiber hat schon angerufen, wann es losgeht.“ Enrico Tappert, bei der Stadtverwaltung Leisnig mit den Vorbereitungen der Freibadsaison befasst, hat noch ganz andere Aufgaben zu lösen, zum Beispiel: Wie werden die Freibadbesucher gezählt, wenn die Besucherzahl eine Höchstgrenze nicht überschreiten darf? „Wir haben ein elektronisches Kassensystem, da kann man nicht einfach eingreifen“, sagt Tappert. „Wir tüfteln derzeit noch, wie wir das lösen mit dem Zählen.“ Im Gespräch waren schon die Installation einer Lichtschranke, aber auch Armbändchen. Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) sagt zu diesem Thema: „Erfahrungsgemäß kommen in den ersten Tagen noch nicht so viel Gäste. Das kann ein Badmitarbeiter mit Zettel und Stift im Überblick behalten.“ Es werde auf jeden Fall eine praktikable Variante geben.

Besondere Regeln für Badegäste

Dieses Jahr muss begleitend zu den Ergebnissen der Wasserbeprobungen ein Hygienekonzept vorgelegt werden beim Landratsamt Mittelsachsen. Dieses hat die Kommune Leisnig angelehnt an die Empfehlungen der Deutschen Bädergesellschaft. Unter anderem wird geregelt, wie viele Gäste pro Quadratmeter Liegefläche im Bad sein dürfen. Das ergibt für Leisnig eine Höchstzahl von 456 Badegästen. Das ist etwa die Hälfte dessen, was sonst in Spitzenzeiten an Badegästen gezählt wurde.

Die in diesem Jahr besonderen Regeln sind im Leisniger Stadtbad ausgeschildert. Goth sagt auch: „Ich habe das Gefühl, wir können auch auf die Vernunft der Badegäste vertrauen. Die Sensibilität dafür, dass man sich selbst und andere schützt, ist mittlerweile bei vielen schon da.“

Die Duschen im Sanitärtrakt bleiben bis auf weiteres geschlossen, die am Beckenrand seien aber unbedingt weiter zu nutzen. Wie Enrico Tappert außerdem informiert, würden auch weitere Maßnahmen getroffen, die für einen erhöhten Hygienestandard sorgen, zum Beispiel würden Handläufe im Bad aller zwei bis drei Stunden mit Desinfektionsmittel abgewischt. Zu beachten sei weiterhin: Kinder im Alter unter zehn Jahren sollen das Freibad nicht allein besuchen.

Von Steffi Robak