Gehweg am Döbelner Amtsgericht wird erneuert und begrünt

Döbeln.

Gerissenes Pflaster, kaputte Gehwegplatten und Senkungen – der Fußweg in der Rosa-Luxemburg-Straße vor dem Amtsgericht ist in einem schlechten Zustand. Das soll sich nun ändern. Der Hauptausschuss des Stadtrates vergab am Donnerstagabend den Auftrag für die Erneuerung des etwa 125 Meter langen Gehweges zwischen der Staupitzstraße und der Einmündung des Gerichtsweges.

Ein Unternehmen aus Mutzschen bekam nach einer öffentlichen Ausschreibung den Zuschlag und wird den Weg für 81 000 Euro wieder flott machen. Dazu werden das vorhandene Pflaster und die Gehwegplatten aufgenommen, die Einfahrten erneuert und das Pflaster und die noch intakten Platten wieder eingesetzt beziehungsweise kaputte Platten durch neue ersetzt.

Sieben Ulmen werden gepflanzt

Wie schon auf der gegenüberliegenden Seite sollen auch den rechten Gehweg Straßenbäume säumen. Sieben Ulmen sollen hier gepflanzt werden. Die Stadt hat für solche Pflanzungen einen extra Geldtopf. Darin werden Bußgelder für solche Ersatzpflanzungen gesammelt, wenn etwa jemand ein Bußgeld kassierte, weil er Bäume beschädigt oder widerrechtlich beseitigt hat. Ebenso werden darin Gelder angespart, die Bürger als Ausgleich für Baumaßnahmen zahlen, wenn sie die Ausgleichspflanzungen nicht auf dem eigenen Grundstück vornehmen können.

Ende April sollen die Bauarbeiten beginnen. Größere Verkehrsbehinderungen werden dabei nicht erwartet. Fußgänger können den Gehweg auf der anderen Straßenseite benutzen.

Von Thomas Sparrer