Gehweg in Zschepplitz wird saniert

Zschepplitz

Der Gehweg in Zschepplitzist bis auf 150 Meter in einem eigentlich akzeptablen Zustand. Diese 150 Meter aber haben es in sich: Rissige Oberfläche, Löcher und Gullydeckel, die weit über die Oberfläche hinausragen. Das sieht nicht nur schlimm aus, es ist auch eine Gefahrenquelle. Die Leisniger Straßenbaufirma Andrä saniert den Gehweg gerade für rund 35.600 Euro. Als der Beschluss im Gemeinderat gefasst werden sollte, gab es Diskussionen um den Grünstreifen. Der lässt den Gehweg zum Teil halb so schmal werden. Außerdem muss sich die Gemeinde um die Pflege des Grünstreifens kümmern. Die Kosten dafür überstiegen allerdings das Budget der Gemeinde. Der Grünstreifen bleibt also. Die Schäden auf dem Gehweg, die gehören aber schon bald der Vergangenheit an. Dafür wird jetzt gesorgt. Für die Zeit der Bauarbeiten ist eine halbseitige Sperrung notwendig. Eine Ampel regelt den Verkehr.

Von Stephanie Helm