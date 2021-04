Gehweg in Zschepplitz zu schmal

Zschepplitz

Ende des vergangenen Jahres ließ die Gemeinde Großweitzschen ein Stück des Gehweges im Ortsteil Zschepplitz sanieren. Laut Auftragsvergabe sollte ein 150 Meter langes Teilstück in Ordnung gebracht werden. Die Arbeiten verrichtete die Straßenbaufirma Andrä aus Leisnig. Dafür bekam sie rund 35.600 Euro.

Nötig wurden die Arbeiten, weil der Gehweg in diesem Abschnitt in einem miserablen Zustand war. Das sah nicht nur schlimm aus, es war vor allem auch eine Gefahrenquelle. Die rissige Oberfläche, tiefe Löcher und Gullydeckel, die weit über die Oberfläche hinausragen waren Stolperfallen. Noch dazu liegt der Gehweg an einer viel befahrenen Straße, direkt am uneinsichtigen Kurvenbereich.

Kosten bleiben unverändert

Die Arbeiten sind längst abgeschlossen. Doch schon unmittelbar danach wunderten sich die Gemeinderäte von Großweitzschen. Der Gehweg ist zu schmal geworden. „Das erkennt man schon mit bloßem Auge“, sagt auch Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler).

Gemeinderatsmitglied Mario Pohl, der als Parteiloser für die CDU in dem Gremium sitzt, hakte zur jüngsten Sitzung deshalb noch einmal nach. „Was wurde denn jetzt abgerechnet?“, wollte er wissen.

An den Gesamtkosten hätte sich nichts geändert. Auch wenn die eigentliche Gehwegbreite von zwei Metern mit Abschluss der Arbeiten nicht vorhanden ist. Der Gehweg ist zum Teil schmaler. Stattdessen hat die Straßenbaufirma etwas mehr als die vereinbarten 150 Meter instandgesetzt, erklärt Bürgermeister Jörg Burkert. Beides habe sich ausgeglichen.

Von Stephanie Helm