Waldheim

Klempnermeister André Lagner hat sie auf seinen Firmenfahrzeugen. Und wer die Schuhhandlung Jung am Waldheimer Obermarkt betritt, den heißt der Aufkleber ebenfalls „Herzlich Willkommen in Waldheim“. Die Innenstadthändler im Gewerbeverein haben sich eine neue Aktion einfallen lassen, um auf Waldheim als Einkaufsstadt hinzuweisen. „Ziel ist es, Kunden aus anderen Städten auf Waldheim aufmerksam zu machen und zu zeigen, dass wir gute Gastgeber sind“, sagt Jens Jung, Sprecher der Initiative der Händler an Ober- und Niedermarkt im Gewerbeverein Waldheim. Zu dieser gehören etwa 40 Ladenbesitzer.

Es geht bei der Werbeaktion auch um Gäste von ganz außerhalb, die zum Beispiel im Hotel Goldener Löwe übernachten. Sie sollen Waldheim in guter Erinnerung behalten und können so auch einen visuellen Eindruck mitnehmen. Denn die Aufkleber gibt es in drei unterschiedlichen Größen. Das Großformat 80 mal 60 Zentimeter ist für Schaufenster und andere große Flächen geeignet. Ein Hingucker auf der Ladentür ist das Format 40 mal 30 Zentimeter. Und für das Auto hat das Kleinformat 20 mal 15 Zentimeter die richtige Größe. Sind die beiden ersten Formate eher was für Gewerbetreibende, so können Privatleute die Aufkleber für das Auto in der Schuhhandlung Jung kaufen. Gewinn machen die Händler damit nicht, aber schließlich gibt es die Aufkleber auch nicht für lau. Aktuell kleben die Ladeninhaber fleißig, etwa die Hälfte der Geschäfte hat bereits den gelben Willkommensgruß.

Der innerstädtische Einzelhandel in Waldheim steht, wie in anderen Städten auch, vor großen Herausforderungen. Da ist zum Beispiel die Konkurrenz durch den Versandhandel im Internet. Um das Einkaufen in Waldheim attraktiver zu machen, hatte sich die Händlerinitiative zuletzt mit einer Petition ans Rathaus gewandt. Die Stadt konnte helfen, indem sie ihre Parkgebührenordnung für Ober- und Niedermarkt änderte. Auf diesen Plätzen ist nun die erste Stunde Autoabstellen kostenlos, anderthalb Stunden parken kostet 50 Cent und zwei Stunden einen Euro. Dadurch verfügt Waldheim im unmittelbaren Zentrum über 107 kostenfreie Ein-Stunden-Parkplätze. Zudem hat es rund 350 kostenfreie Parkplätze im Innenstadtbereich zu bieten und ist dadurch kunden- und besucherfreundlicher geworden.

Die neue Parkordnung mit der sogenannten Brötchentaste kommt bei den Kunden gut an. Die Innenstadthändler haben jedenfalls viele positive Rückmeldungen bekommen.

Von Dirk Wurzel