Gelbe Wolke über Leisnig: Still ruht der See – Wie lange noch?

Leisnig

Es hatte etwas Unheimliches, als in den frühen Morgenstunden über Leisnig eine gelbe Rauchwolke aufstieg. Danach waren Feuerwehrleute aus Leisnig, aber auch aus Leipzig, Spezialisten einer Umwelt-Task-Force und viele Polizisten vor Ort.

Die Bürger waren verunsichert, ob und welchen Gefahren sie möglicherweise ausgesetzt waren. Trotz des Großaufgebotes, unter anderem mit Messungen seitens der Umwelt-Task-Force, die auf dem Rewe-Parkplatz Stellung bezogen hatte und dort Messungen in der Luft vornahm, hatte es danach noch rund 14 Tage gedauert, bis Ergebnisse vorlagen – auch das hatte die Bürger sehr verunsichert.

Später ließ die Stadt das Gebäude, von dem die Havarie ausging, nicht nur wegreißen, sondern dessen Standort auch noch metertief ausheben. Es sollte auf Nummer sicher gegangen werden, dass von etwaigen Kontaminationen keine weitere Gefahr ausgeht.

Drei Monate später ist in die Angelegenheit noch keine Bewegung gekommen. Wie wird nun damit umgegangen?

Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) sagt dazu: „Es war eine große Zusammenkunft mit den beteiligten Institutionen angesetzt. Wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen wurde darauf verzichtet. Doch es wird eine Auswertung dazu noch geben. Das ist auch für mich wichtig.“ Wie die Behörden mit dem Fall weiter verfahren, ist ihm momentan nicht bekannt. Wegen einer mutmaßlichen Umweltstraftat wurde Anzeige erstattet.

Für das Gelände habe sich ein Kaufinteressent gefunden, das hat der Bürgermeister in Erfahrung gebracht. Schon Monate vor der Chemie-Havarie hatte der Eigentümer des Geländes ein Immobilien-Unternehmen aus Döbeln mit der Veräußerung des Geländes der ehemaligen Schnallenfabrik beauftragt. Ob sich damit etwas zum Guten wendet, ist jedoch fraglich. „Letztlich“, so der Bürgermeister, „ist jede Industriebrache ein gewisser Unsicherheitsfaktor. Auch deswegen ist mir wichtig, dass es eine Auswertung dieses Zwischenfalls gibt.“

Er selbst bescheinigt den Mitarbeiten der Stadtverwaltung, ihr Mögliches getan zu haben, damit die Bürger vor allem in der Nähe des Havarie-Ortes, so gut es geht Bescheid wussten. Sie wurden morgens persönlich benachrichtigt, Fenster geschlossen zu halten und den Aufenthalt im Freien zu meiden.

Kleingärtnern in der Nähe wurde empfohlen, das Obst und Gemüse aus ihren Gärten nicht zu verzehren. Tobias Goth dazu: „Ich war selbst vor Ort, und schon die Menge an Einsatzkräften, von Feuerwehr bis Polizei, war schon überwältigend. Ich muss aber auch sagen: Ich fühlte mich dort vor Ort zu keinem Zeitpunkt allein gelassen. Ich hatte das Empfinden, die Lage war unter Kontrolle.“

Mit dem Eigentümer des Geländes habe man sich wegen der Kosten für den Einsatz bereits auseinandergesetzt. Abgeschlossen ist das Verfahren auch in dieser Hinsicht noch lange nicht. Als Eigentümer ist ein Unternehmer eingetragen, der die Firma in Holland mit einer Haftungsbeschränkung eintragen ließ. Aus den Mitteln des Unternehmens ist möglicherweise keinerlei Deckung der Einsatzkosten zu erwarten. Ebenso blieb bisher ungeklärt, ob nicht andere Leute, welche die Verfügungsgewalt über das Grundstücks hatten im Auftrag und in Abwesenheit des Eigentümers, die Chemie-Havarie auslösten.

Von Steffi Robak