Ostrau

Unterstützt die Gemeinde Ostrau den Ersatzneubau des Vereinsgebäudes des SV Ostrau an der Kirchstraße oder nicht? Dieser Frage widmen sich die Gemeinderäte in ihrer nächsten Sitzung am Dienstag, 8. Oktober, ab 19 Uhr im Vereinsraum, Molkereistraße 3, in Ostrau.

Reger Meinungsaustausch erwartet

