Geld für den Sport in Döbeln

Trotz Corona-Krise hat der Döbelner Stadtrat am vergangenen Donnerstag auf seiner Sitzung im Saal des Döbelner Volkshauses mehrere Investitionen in die Sportstätten im Stadtgebiet sowie Zuschüsse für Sportvereine beschlossen.

Laufbahn wird runderneuert

So wird für knapp 160 000 Euro die Kunststofflaufbahn im Stadion Bürgergarten erneuert. Dafür gab der Stadtrat zu den 120 000 Euro Fördermitteln aus dem Förderprogramm für Schulinvestitionen auch die notwendigen Mittel aus dem städtischen Haushalt frei. Zudem wurde der Auftrag nach Ausschreibung an eine Spezialfirma vergeben. Der aktuelle Kunststoffbelag von 2002 weist gravierende Beschädigungen auf. Ohne die jetzt auf den Weg gebrachte Sanierung stand die gesamte Anlage vor einer baldigen Sperrung. Betroffen wären davon der Sportunterricht für das Gymnasium, für die Kunzemann-Grundschule sowie die Sportausbildung der Oberschule am Holländer. Die Schulsportfeste aller Döbelner Schulen werden ebenfalls dort durchgeführt.

Bambini-Kunstrasen bekommt Zuschuss

Auch im Heinz-Gruner-Sportpark, der dem Döbelner Sportclub 02/90 gehört, wird über die Sommermonate für fast 70 000 Euro ein Kunstrasenplatz erneuert. Die Große Kreisstadt Döbeln beteiligt sich mit einem 20-Prozent-Anteil an dem Projekt. Die 13 600 Euro bewilligte der Stadtrat am vergangenen Donnerstag. 34 000 Euro für das Projekt kommen als investive Sportförderung vom Freistaat Sachsen, der Landkreis Mittelsachsen steuert ebenso 20 Prozent und somit 13 600 Euro bei. Der Döbelner SC übernimmt einen Eigenanteil von knapp 7000 Euro, zum Teil auch als Eigenleistungen.

DSC-Präsident Thomas Kolbe hatte zuvor auf die Dringlichkeit der Kunstrasensanierung des Kleinspielfeldes hingewiesen. Auf dem zur Zeit bereits gesperrten Feld hinter dem Hauptspielfeld läuft der Trainingsbetrieb der 16 Kinder- und Jugendmannschaften des DSC. Auch dem Schulsport des Lessing-Gymnasiums und den Trainingsbetrieb in den einzelnen Ligen steht der Platz zur Verfügung. Der von Flutlicht beleuchtete Platz wird zudem im Winterhalbjahr gebraucht, weil die Hallenkapazitäten in Döbeln sonst kaum ausreichen.

40 000 Euro für Vereine mit eigenen Sportanlagen

Der Döbelner SC, der nach einer Bereinigung seiner Mitgliederzahl um so genannte Karteileichen aktuell 757 Mitglieder zählt, hat aktuell auch Dank des DFB-Stützpunktes in Döbeln im Fußballbereich großen Zulauf. Der DSC-Präsident dankte den Stadträten für ihre Unterstützung. „Wir sind eine Sportstadt mit einer hohen Zahl in Vereinen organisierten Sportlern. Es ist toll, dass sich unsere Stadt dazu bekennt“, so Thomas Kolbe.

In der gleichen Sitzung hatte der Stadtrat auch 40 000 Euro als Unterstützung von Vereinen mit vereinseigenen Sportstätten verteilt, um diesen auf der Grundlage der städtischen Sportförderrichtlinie bei der Unterhaltung ihrer Sportstätten zu helfen.

Diese Vereine bekommen Geld Acht Vereine mit eigenen Sportstätten unterstützt die Stadt Döbeln mit 40 000 Euro zusätzlichen Zuschüssen. Verteilt wird das Geld nach der Mitgliederzahl. Döbelner Sportclub 02/90 e.V. 757 Mitglieder, 12 612 Euro. Döbelner Bogenschützen 72 e.V. 51 Mitglieder, 848 Euro. Eisenbahnersportverein Lok e.V. 830 Mitglieder, 13 828 Euro. 1. Anglerverein Döbeln e.V. 193Mitglieder, 3216 Euro. SG Neudorf e.V. 365 Mitglieder, 6080 Euro. SC Einheit Lüttewitz e.V. 76 Mitglieder, 1268 Euro. Reitverein Lüttewitz 36Mitglieder, 600 Euro. SV 50 Traktor Mochau 93 Mitglieder, 1548 Euro. Die von der Stadt Döbeln getragenen Kosten für Training (40 Wochen pro Jahr) und Wettkämpfe der Döbelner Sportvereine in den städtischen Sportstätten belaufen sich jährlich auf insgesamt 376 000 Euro.

