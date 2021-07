Gelebte Demokratie für einen Trinkbrunnen am Döbelner Gymnasium

Döbeln

Ein Demokratieprojekt hat sich an der Außenstelle des Lessing-Gymnasiums in Döbeln jetzt in einen Trinkbrunnen verwandelt. Am Freitag wurde er eingeweiht. Die Idee, die etwa 200 Fünft- und Sechstklässler am Gymnasium mit dieser Trinkgelegenheit auszustatten, stammt aus einem Ideenwettbewerb. Die Schule hatte sich im vergangenen Schuljahr für das Projekt „Deine Idee, Deine Schule, Deine Entscheidung“ angemeldet, das die Sächsischen Jugendstiftung, der Landesschülerrat und das Kultusministerium ausgeschrieben haben. Drei Jahre lang bekommt die Schule 1500 Euro. Die Schüler sollen in einem demokratischen Mitbestimmungsprozess entscheiden, wie das Geld investiert wird. „Von den Schülersprechern wurden in den Klassen und Kursen Ideen gesammelt, eine Abstimmung organisiert, eine Top10-Liste erstellt und in der Vollversammlung des Schülerrates darüber abgestimmt“, schildert Schülersprecherin Lisa Porzig. Bei den kleinen Gymnasiasten am Körnerplatz setzte sich der Trinkbrunnen durch. 500 Euro aus dem Budget wurden dafür bereitgestellt. Und weil das nur als Anschubfinanzierung reichte, mussten Partner gesucht und gefunden werden. So spendierten das Bestattungsunternehmen Illgen von Inhaber Thomas Hannuschka, die Stadtverwaltung und der Schulförderverein den noch fehlenden Rest.

Von Thomas Sparrer