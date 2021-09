Gelockerte Corona-Regeln ab Donnerstag in Mittelsachsen

Mittelsachsen

Gelockerte Corona-Regeln gelten ab Donnerstag im Landkreis – unabhängig der neuen Corona-Schutz-Verordnung. Hintergrund ist, dass der Landkreis seit fünf Tagen eine Inzidenz unter 35 aufweist. Damit wird die sogenannte 3G-Regel (geimpft, getestet oder genesen) und die Pflicht zur Kontakterfassung in vielen Bereichen wieder aufgehoben. Dies betrifft zum Beispiel die Innengastronomie, aber auch Freizeit- und Kulturstätten oder den Sport im Innenbereich.

Die 7-Tage-Inzidenz beträgt am Dienstag im Landkreis 31,5. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Nachweise ist auf 24 828 gestiegen, ein Plus von 65 gegenüber Freitag. Wegen Corona behandelt werden in Kliniken in Mittelsachsen derzeit sechs Patienten, davon vier beatmet.

