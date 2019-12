Gelungene Premiere in Ebersbach

Ebersbach

Eine Premiere wie aus dem Bilderbuch feierten die Ebersbacher und ihre Gäste beim ersten Weihnachtsmarkt im Ort am Sonnabendnachmittag. Cheforganisator Marco Leichsenring konnte den Nachmittag ganz entspannt angehen, denn es klappte alles wie am Schnürchen. Die kleinen Buden standen rechtzeitig, alle helfenden Hände kannten ihre Aufgaben und sogar ein prächtiger Weihnachtsbaum leuchtete auf dem Platz an der Turnhalle. Den sponserte Thomas Schubert. „Für nächstes Jahr wartet schon der zweite Baum“, sagt er vielversprechend. Im Minutentakt trudelten Besucher aus dem Ort selbst, aber auch den umliegenden Ortschaften ein.

Alle Ebersbacher machen mit

„Kita, Schützenverein, Feuerwehr – alle wollten dabei sein und haben sich was für den Weihnachtsmarkt ausgedacht“, erklärt Marco Leichsenring. Im September kam die Idee zum eigenen kleinen Weihnachtsmarkt in Ebersbach zum ersten Mal auf. Drei Monate später feiern die Anwohner ihn schon. Sogar eine kleine Bühne, wo die Knirpse der Kindertagesstätte ein Programm zeigten, gab es. In einer der Buden verkauften die Frauen des Häkelvereins Selbstgemachtes.

Weihnachtsmann schaut vorbei

Höhepunkt – vor allem für die kleinsten Besucher – war aber die Ankunft des Weihnachtsmannes. Der schaute so kurz vor Heiligabend in Ebersbach vorbei. Aber nicht irgendwie, sondern mit dem Kremser. Auf dem durften die Besucher im Anschluss auch noch eine Fahrt durchs Dorf machen.

„Für nächstes Jahr gibt es schon Pläne, wie wir uns noch steigern können“, verrät Marco Leichsenring. Der Beginn einer Tradition – am Sonnabend legten die Ebersbacher dafür den Grundstein.

Von Stephanie Helm