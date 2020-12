Zschaitz-Ottewig

Ein Paukenschlag war das, was Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos) am Mittwochabend verkündete. Die Gemeinde Zschaitz-Ottewig wird ihre Eigenständigkeit aufgeben. Bis zum Ende seiner Amtszeit, Ende Juli 2022, wird es Zschaitz-Ottewig noch als eigenständige Kommune geben. Dann ist Schluss.

Investitionen unmöglich

„Eine kommunale Selbstverwaltung ist nicht mehr gegeben“, begründet Barkawitz, der seit 2008 ehrenamtlich als Bürgermeister fungiert, seine Entscheidung. Seit Jahren wandelt die Gemeinde an der Grenze zur Haushaltskonsolidierung. Finanziell ist es eng. Große Sprünge können die Zschaitz-Ottewiger schon lange nicht mehr machen. Der Wunschzettel größerer Investitionen wird genau das bleiben: ein Zettel voller Wünsche. Ein Gerätehaus für alle Ortswehren oder die Sanierung der Lüttewitzer Turnhalle sind nur zwei Beispiele, die die Gemeinde schon lange angehen wollte.

Anzeige

Finanzieller Engpass

Doch die finanzielle Lage macht eine Realisierung utopisch. Das frustriert. Und kann laut Immo Barkawitz so nicht weitergehen. „Ich weiß noch, wie ich und eine Gemeindemitarbeiterin vor Jahren zu zweit den Umbau der damaligen Mittelschule zum Kindergarten bewältigt haben. Im Vergleich dazu war für den Hortanbau die Hilfe einer anderen Gemeinde nötig“, so der Bürgermeister. Damit meint er die Verwaltungsgemeinschaft mit der Nachbargemeinde Ostrau. Seit 1997 übernimmt sie die Aufgaben, die Zschaitz nicht allein erledigen kann.

Gemeinde ist handlungsunfähig

Für Immo Barkawitz sei die Entscheidung keine Leichte gewesen, sagt er. Den Gemeinderäten in einer öffentlichen Sitzung seine Stellungnahme zu präsentieren, sei ein emotionaler Moment für ihn. „Ich bin als Bürgermeister angetreten, um die Eigenständigkeit der Gemeinde zu erhalten“, sagt er. Bisher sei er immer gegen die Eingemeindung seiner Kommune gewesen. Doch jetzt ist es so, „als würde einem langsam der Stecker gezogen.“ Der Spaßfaktor sei massiv in den Keller gerutscht. Die Gemeinde ist praktisch handlungsunfähig, wenn es um Investitionen oder die Weiterentwicklung der Kommune geht.

Politisch nicht gewollt

Gemeinderatsmitglied Lutz Hofmann (Freie Wähler) findet klare Worte: „Es ist politisch nicht mehr gewollt, dass es solche kleinen Kommunen wie Zschaitz-Ottewig gibt. Kommunale Selbstverwaltung stelle ich mir anders vor. So wie es jetzt läuft, macht es keinen Sinn und Spaß schon lange nicht mehr.“

Dabei habe sich die Gemeinde gut entwickelt. Entgegen aller demografischen Prognosen bleibe die Einwohnerzahl in Zschaitz-Ottewig stabil. „Zu meinem Amtsantritt waren es 1316. Jetzt sind wir bei 1306“, sagt Immo Barkawitz.

Ostrau , Großweitzschen oder Döbeln ?

Schon vor der letzten Gemeinderatswahl im vergangenen Jahr dachte das Gremium samt Bürgermeister ganz konkret über das Thema Eingemeindung nach. „90 Prozent der Gemeinderäte wollten damals schon nicht mehr weitermachen“, sagt Lutz Hofmann.

Jetzt, wo die Katze aus dem Sack ist, sei eine der größten Fragen: Wie geht es weiter? Wem könnte sich die Gemeinde Zschaitz-Ottewig anschließen? Ostrau sei naheliegend. Verwaltungstechnisch würde sich nicht viel ändern. Schon oft sprachen beide Bürgermeister über eine mögliche Vereinigung. Auch Großweitzschen kommt in Frage, genauso wie die Stadt Döbeln. Zuletzt schloss sich die Gemeinde Mochau im Jahr 2016 der großen Kreisstadt an. Ratsmitglied Lutz Hofmann glaubt nicht, dass die Gemeinde dahingehend irgendein Mitspracherecht hat. „Da müssen wir uns gar keine Illusionen machen“, sagte er. Eine Tendenz gebe es laut Immo Barkawitz auch nicht. Alles ist offen.

Was sagen die Bürger?

Nicht weniger wichtig für Bürgermeister und Gemeinderäte: Was sagen die Bürger dazu? „Wir hoffen, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, was sie dazu denken“, erklärt Barkawitz.

Von Stephanie Helm