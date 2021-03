Gemeinderäte geben grünes Licht für Ostrauer Skaterpark

Ostrau

Darauf hat Jenny Leisker sehnlichst gewartet: Am Dienstagabend fiel der Grundsatzbeschluss zum Skaterpark im Ostrauer Gewerbegebiet. Einstimmig bekannten sich die Gemeinderäte zum Projekt und gaben damit den Weg frei, Fördermittel zu akquirieren und die Planungen anzuschieben. Aus Ideen und Wünschen wird somit ein handfester Entwurf.

Angeschoben wurde das Projekt von der 40-jährigen Jenny Leisker. Die Noschkowitzerin möchte für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde Ostrau und darüber hinaus einen Skaterpark errichten. Wo die Kids mit ihren Rollern, Inline-Skates, Skateboards und Fahrrädern jeder Art abhängen können. Die Idee stellte sie erst Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) vor, dann den Gemeinderäten. Und die signalisierten schon frühzeitig, dass sie von der Idee angetan sind. Gemeinsam schoben sie das Projekt an. „Seitdem bin ich jeden Tag mit dem Skaterpark beschäftigt“, sagt die 40-Jährige. „Das wir in kürzester Zeit so was hinkriegen, das ist schon toll.“

Fördermittel akquirieren

Kein halbes Jahr ist es her, dass die Idee in Jenny Leisker reifte und nun steht der Grundsatzbeschluss. Mit dem Ingenieurbüro Ritter-Müller aus Leipzig hat das Projekt einen Experten an der Seite, wenn es darum geht, Leader-Fördermittel abzugreifen. Und genau das hat die Gemeinde vor. Denn für den Skaterpark werden rund 250.000 Euro fällig. 80 Prozent davon, also rund 200.000 Euro, könnten gefördert werden. Den Bedarf hat die Gemeinde bereits beim Regionalmanagement angemeldet. Bis August 2021 muss der Förderantrag gestellt werden. Bis dahin gibt es einiges zu tun.

„Für das Projekt ist eine Baugenehmigung erforderlich“, sagt Jochen Ritter-Müller. Sein Ingenieurbüro erhielt den Zuschlag für die Planungsleistungen in Höhe von vorerst rund 12.000 Euro. Bis zum Ende des Projektes werden es 38.000 Euro sein, die für die Planung notwendig sind.

Lärmbelästigung durch Skaterpark?

Eine erste Sichtung vor Ort mit Planer und Jugendlichen zeigte, dass sich das Areal im Gewerbegebiet an der Mügelner Straße, in der Nähe des Biotops, für den Skaterpark nahezu optimal anbietet. Es ist von der Wohnbebauung weit genug entfernt, aber trotzdem gut zu Fuß, mit dem Rad oder Auto zu erreichen.

Gemeinderätin Manuela Ligner (Freie nichtmitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigung) sorgte sich derweil um den Lärm, der vom Skaterpark ausgehen könnte. „Der hält sich in Grenzen“, sagt Jochen Ritter-Müller. Geplant ist zum Beispiel, die Rampen aus Beton und nicht aus Holz zu errichten. „Das ist etwas teurer, dafür aber leiser und vor allem langlebiger.“ Zudem liegt das Areal in einer Senke. Hügel und Bäume halten den Lärm ab. Das Wohngebiet in Wutzschwitz erreicht potenzieller Lärm somit nicht. „Deswegen haben wir uns für diesen Standort entschieden“, sagt auch Bürgermeister Dirk Schilling.

Zuwegung sicherstellen

Gemeinderätin Heike Grundmann sorgt sich, dass die Kosten aufgrund unvorhergesehener Ereignisse in die Höhe schnellen könnten. „Könnte uns da noch was erwarten?“, hakte sie nach. Der Planer sieht da durchaus Gefahren in Sachen Trinkwasser oder anderen Umweltaspekten. Das ergebe sich aber im Verfahren der Baugenehmigung bei der Baugrunduntersuchung. An den Kosten von 250.000 Euro soll sich aber nichts ändern. „Die sind unser Deckel“, so der Planer. Zur Not müsse an anderer Stelle, bei der Gestaltung beispielsweise, eingespart werden.

Eine Hürde nahm die Gemeinde zumindest jetzt schon. Zwar gehört der Kommune die Fläche, auf der der Skaterpark entstehen soll, nicht aber der Grünstreifen, der die Fläche mit der Straße verbindet. Drei Flurstücke betrifft das. Eins davon will die Gemeinde kaufen. Es gehört der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) Sachsen/Thüringen.

Horrende Summe

Deren Preisvorstellungen und die der Gemeinde lagen dabei enorm auseinander. „Zuerst wurde eine horrende Summe aufgerufen“, erklärt der Bürgermeister. Über 5.000 Euro wollte die BVVG für das 653 Quadratmeter große Flurstück haben. Geeinigt haben sich beide Seiten schließlich auf den jetzigen Kaufpreis in Höhe von rund 2.300 Euro. Damit ist die dauerhafte Zuwegung zum Skaterpark mit dem Rad oder zu Fuß gesichert. „Die Erreichbarkeit wäre auch auf der Seite des Biotops gesichert gewesen, aber so ist es doch besser“, sagt Schilling mit Blick auf die angrenzende Straße und den dort vorhandenen Parkbuchten.

Parallel zu den Planungen läuft auch die von der Gemeinde ins Leben gerufene Spendenaktion für den Skaterpark: Spendenkonto der Gemeinde Ostrau bei der Kreissparkasse Döbeln (BIC: SOLADES1DLN), IBAN: DE43860554620036950001, Spendenzweck: Skaterpark Ostrau.

Von Stephanie Helm