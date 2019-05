Ostrau

Am Sonntag ist Kommunalwahl in Sachsen. Auch die Einwohner der Gemeinde Ostrau sind aufgerufen, den neuen Gemeinderat zu wählen. Wir haben Vertretern der Parteien und der Wählergemeinschaft drei Fragen zu ihren Zielen der politischen Arbeit in der neuen Legislaturperiode gestellt – das sind die Antworten.

Heike Grundmann ( FW )

Heike Grundmann Quelle: Sebastian Fink

Steckbrief Fraktion: Freie nichtmitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigung Wohnort: Ostrau Beruf: Personalleiterin Geburtsjahr: 1971

Welche Vorhaben sind aus Ihrer Sicht für die Entwicklung der Gemeinde Ostrau die wichtigsten in den nächsten fünf Jahren?

Die weitere Schaffung und aktive Vermarktung von Bauland bzw. Wohnraum und die damit verbundene Gewinnung von neuen Einwohnern zum Ausgleich der Demografie. Ein weiterer Punkt ist die weitere aktive Vermarktung unserer Standortvorteile. Wir liegen logistisch sehr günstig als Mittelpunkt zwischen Leipzig, Chemnitz und Dresden sehr günstig. Wir haben bereits eine sehr gute Infrastruktur (Schule, Kita, Anbindung Bahn und ÖPNV, ärztliche Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten usw.). Wir haben bereits sehr viel geschaffen und müssen/sollten auch darüber sprechen. Ein Lösungsansatz ist die Erstellung und Umsetzung eines Vermarktungskonzeptes, an dem ich mitarbeiten möchte.

Was wollen Sie mit Ihrer Fraktion tun, um die wirtschaftliche Kraft der Kommune als Grundlage für künftige Investitionen zu erhalten?

Eine Priorität ist die Sicherung unseres Gewerbegebiets als Wirtschaftsstandort, dafür müssen die Voraussetzungen (z.B. Steuerpolitik, Logistik) beibehalten bzw. geschaffen werden. Sehr gern beteilige ich mich an konstruktiven Diskussionen im Gemeinderat und in der Verwaltung zur Ansiedlung weiterer Firmen und Sicherung der bestehenden Standorte im gesamten Gemeindegebiet. Bestehendes muss allerdings auch hin und wieder kritisch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten hinterfragt werden, auch wenn es vielleicht für den einzelnen schmerzt.

Nennen Sie darüber hinaus drei Wahlziele.

Erhaltung der Infrastruktur; Ausbau der Rad- und Wanderwege, gegebenenfalls mit Anbindung an überregionale Wegenetze; Mein Wahlmotto: Unsere Gemeinde und ihre Ortsteile sind einfach super – lasst uns darüber sprechen! Es lohnt sich zu uns zu kommen! Ich möchte im Rahmen meiner Möglichkeiten dazu beitragen, dass unsere Gemeinde der attraktive Lebensmittelpunkt für die jetzigen Einwohner bleibt und künftigen Einwohner wird.

Matthias Jönzen (Grüne)

Matthias Jönzen Quelle: privat

Steckbrief Liste: Bündnis 90/Die Grünen Wohnort: Pulsitz Beruf: Qualitätsingenieur Geburtsjahr: 1972

Welche Vorhaben sind aus Ihrer Sicht für die Entwicklung der Gemeinde Ostrau die wichtigsten in den nächsten fünf Jahren?

Ostrau hat seit einigen Jahren ein Dorfentwicklungskonzept, dass gerade erst fortgeschrieben wurde. Dieses Papier sollte mit Hilfe der Bürger mit Leben erfüllt werden. Noch steht es lediglich für Ostrau selber. Es ist aber mehr als wünschenswert, wenn es mit Hilfe der jeweiligen Einwohner auch auf die anderen Ortsteile erweitert wird. Ein begründetes Entwicklungskonzept für die Gesamtgemeinde in der Schublade zu haben, daraus Einzelmaßnahmen zu entnehmen und für diese Fördermittel einzuwerben, wäre eine gute Grundlage für die Zukunft unserer Kommune.

Was wollen Sie mit Ihrer Fraktion tun, um die wirtschaftliche Kraft der Kommune als Grundlage für künftige Investitionen zu erhalten?

Ostraus wirtschaftliche Leistungsfähigkeit kann nur dann erhalten werden, wenn es noch mehr gelingt, mit ansässigen Firmen ins Gespräch zu kommen, um Verständnis für ihre Bedürfnisse zu entwickeln und um Möglichkeiten zu suchen, ihre positiv Weiterentwicklung zu unterstützen. Zudem sollte die Gemeinde weiterhin daran arbeiten, ein lebenswertes Umfeld für die Einwohner zu schaffen, damit Menschen hier vor Ort bleiben und nicht in die Metropolen abwandern. So ist es eventuell auch möglich, dass Ostrau neue Bürger durch Zuzug gewinnt.

Nennen Sie darüber hinaus drei Wahlziele.

Auch Ostrau muss sich dem Bevölkerungsrückgang und dem Älterwerden der Bevölkerung auf dem Lande stellen. Es muss darum gekämpft werden, dass den hier lebenden Menschen eine gute ärztliche Versorgung erhalten bleibt. Zudem gilt es, den vorhandenen öffentlichen Nahverkehr zu erhalten und in Richtung Oschatz und Riesa und darüber hinaus nach Leipzig und Dresden deutlich zu verbessern. Hier sollte, wie bei vielen anderen Dingen, mehr mit den umliegenden Landgemeinden zusammengearbeitet werden. Die Probleme dieser Kommunen sind denen in der Gemeinde Ostrau ähnlich. Ein gegenseitiges Befruchten und Unterstützen bei der Lösungsfindung sollte da allemal hilfreich sein.

Jan Krumbiegel ( CDU )

Jan Krumbiegel Quelle: privat

Steckbrief Fraktion: Christlich Demokratische Union Deutschlands Wohnort: Ostrau Beruf: Geschäftsführer Geburtsjahr: 1981

Welche Vorhaben sind aus Ihrer Sicht für die Entwicklung der Gemeinde Ostrau die wichtigsten in den nächsten fünf Jahren?

Ganz wichtig ist der schnellstmögliche Breitbandausbau im gesamten Gemeindegebiet, und zwar in allen Ortsteilen. Weiterhin bleiben Straßen und Wegebau ein großes Thema, auch hier gibt es in den nächsten Jahren viel zu tun. Wir sollten als Gemeinde die Erneuerung der sozialen Infrastruktur weiter vorantreiben, zum Beispiel die Angebote der Sport- und Freizeitgestaltung modernisieren. Für eine stabile Einwohnerzahl ist es wichtig, neue Bauplätze für Wohngebäude auszuweisen und gleichzeitig Angebote für betreutes und altersgerechtes Wohnen in der Gemeinde zu schaffen. Aber auch das Gemeindegebiet für Familien attraktiv zu gestalten.

Was wollen Sie mit Ihrer Fraktion tun, um die wirtschaftliche Kraft der Kommune als Grundlage für künftige Investitionen zu erhalten?

Hier muss ein ständiger Austausch zwischen den Wirtschaftsvertretern und der Kommune stattfinden, um auftretende Probleme schnell zu erkennen und zu beheben. Die Bedingungen für die Ausübung eines Gewerbes müssen passend gemacht werden, also die verkehrstechnische Anbindung, telefonische Erreichbarkeit, Internetversorgung etc. . Auch im Bereich der Steuern und Abgaben müssen wir für unsere Firmen ein berechenbarer und zuverlässiger Partner bleiben.

Nennen Sie darüber hinaus drei Wahlziele.

Die Qualität der Kinderbetreuung und der Bildungsangebote zu halten und ständig zu verbessern, liegt mir sehr am Herzen. Die Gemeinde Ostrau soll als attraktiver Wohn- und Gewerbestandort wahrgenommen werden und als wirtschaftlich starke Landgemeinde eigenständig bleiben.

Bernd Sonntag (Linke)

Bernd Sonntag Quelle: privat

Steckbrief Fraktion: Die Linke Wohnort: Clanzschwitz Beruf: Rentner Geburtsjahr: 1949

Welche Vorhaben sind aus Ihrer Sicht für die Entwicklung der Gemeinde Ostrau die wichtigsten in den nächsten fünf Jahren?

Die Gemeinde Ostrau hat in der auslaufenden Wahlperiode eine gute Entwicklung vorzuweisen. Viele Investitionen konnten realisiert werden, und die Einwohner in fast allen Ortsteilen können sie sehen. Dennoch ist uns, aus den verschiedenen Gründen, nicht alles gelungen. Maßnahmen wie der Jahnatal Radweg von Pulsitz nach Jahna, die Straße in Delmschütz sollten in der neuen Wahlperiode Priorität haben. Wichtig erscheint mir auch die Umsetzung der Investition am Sportplatz Ostrau, mit Außenanlage und dem Gebäude für Umkleidekabinen, Sportlerheim sowie Abstellräume. Auch in den Ortsteilen muss die Entwicklung weiter gehen. Dabei können nicht alle zu gleichen Teilen berücksichtigt werden.

Was wollen Sie mit Ihrer Fraktion tun, um die wirtschaftliche Kraft der Kommune als Grundlage für künftige Investitionen zu erhalten?

Die guten Ergebnisse der Firmen in unserer Gemeinde waren und sind eine wichtige Grundlage für die weitere Entwicklung. Unsere Fraktion, Die Linken, wird sich dafür einsetzen, dass die Firmen durch unsere Verwaltung, den Landkreis und darüber hinaus, entsprechende Unterstützung für weitere stabile Produktion und somit gute Ergebnisse erzielen können. Die veränderten Umweltbedingungen müssen dabei Beachtung finden.

Nennen Sie darüber hinaus drei Wahlziele.

Für die Fraktion, Die Linken, stellen sich diesmal 5 Kandidaten für die neuen Gremien Gemeinderat sowie Ortschaftsrat zur Wahl. Das ist ein guter Weg. Das die Verwaltungsgemeinschaft Ostrau und Zschaitz / Ottewig weiter zusammen wächst. Die Kinder sind unser höchstes Gut, für sie sollte uns kein Euro zu schade sein. Wir als Gemeinde haben in den vergangenen Jahren viel dafür getan was in Zukunft auch so bleiben soll. Ein Wunsch von mir wäre, dass Bund und Länder zukünftig eine gemeinsame Lösung finden, wie die Beiträge zur Kita sich entwickeln, ja besser noch, diese zu erlassen und aus Steuern den Gemeinden zu finanzieren.

Annett Vatter ( SPD )

Annett Vatter Quelle: privat

Steckbrief Liste: Sozialdemokratische Partei Deutschlands Wohnort: Pulsitz Beruf: Vertrieb Agrarhandel Geburtsjahr: 1988

Welche Vorhaben sind aus Ihrer Sicht für die Entwicklung der Gemeinde Ostrau die wichtigsten in den nächsten fünf Jahren?

Als großes Ziel sollte die gleichberechtigte Entwicklung aller Ortsteile auf der Agenda in den kommenden fünf Jahren stehen. Weiterhin ist es meines Erachtens wichtig, dass unsere Schule und Kindertagesstätten zukunftsfähig bleiben. In allen Einrichtungen stoßen wir mit der Kapazität der Plätze an die Grenze. Eine Investition in Schule und KiTa ist eine Investition für unsere Zukunft.

Was wollen Sie mit Ihrer Fraktion tun, um die wirtschaftliche Kraft der Kommune als Grundlage für künftige Investitionen zu erhalten?

Im letzten Jahr sind die Einnahmen durch Gewerbesteuern gesunken. Um einen Anreiz für Gewerbetreibende zu schaffen in Ostrau sesshaft zu werden sehe ich die Verbesserung der Infrastruktur für dringend notwendig. Der Breitbandausbau muss fortgeführt werden. Außerdem werde ich mich für eine überregionale Werbung für den Gewerbestandort Ostrau einsetzen. Dann hat die Gemeinde gute Chancen neue Gewerbetreibende zu finden, die hier investieren.

Nennen Sie darüber hinaus drei Wahlziele.

Die Gemeinde Ostrau hat mit ihrer ländlichen Lage und guter Anbindung an die Autobahn einen Standortvorteil, den man nutzen muss. Die Schaffung von weiteren Bauplätzen, die Ausweitung des kulturellen Angebotes und die Erweiterung von Einkaufsmöglichkeiten sind grundlegende Bausteine um die Attraktivität Ostraus und seiner Ortsteile für junge Familien und Rückkehrer zu erhöhen.

Hinweis der Redaktion Die Döbelner Allgemeine Zeitung hat alle Spitzenkandidaten angeschrieben und allen die gleichen Fragen gestellt. Um Kürzungen aus Platzgründen zu vermeiden, hat die DAZ darum gebeten, mit maximal fünf Sätzen zu antworten. Die Spitzenkandidaten haben unterschiedlich davon Gebrauch gemacht, was sich in der Länge ihrer Antworten widerspiegelt. Manche Parteien oder Wählergemeinschaften haben einen Vertreter ausgewählt, der auf die Fragen antworten sollte.

