Viele Menschen aus der Döbelner Region trennt nur noch ein Arbeitstag vom verdienten Wochenende. Vom Blues-Konzert mit den „Slide Riders“ auf Burg Mildenstein über das Döbelner Tanzfest in der Stadtsporthalle bis zur Rassegeflügelausstellung in Ostrau liegt einiges an. Die Döbelner Allgemeine Zeitung liefert den Überblick.