Gemeinsam für ein grünes Meinsberg

Meinsberg

„Wir können mehr als nur feiern“, sagt Kay Wollschläger und gräbt mit dem Spaten noch ein paar Zentimeter tiefer in die Erde. Er und weitere Anwohner trafen sich am Sonnabendvormittag am Denkmal, gleich am Ortseingang von Meinsberg, um zwei Bäume zu pflanzen. Zwei Silberlinden sind es geworden. „Die Silberlinde ist ein schöner, ansehnlicher Baum. Das passt gut und ist etwas besonders, hier am Denkmal“, so Kay Wollschläger. Der Meinsberger ist Vorsitzender des ortsansässigen Dorfclubs.

Aus Reutlingen angereist

Schon einmal pflanzte der Verein Bäume – am Radweg entlang. „Hier am Denkmal mussten zwei Bäume gefällt werden, weil sie krank waren. Wir sorgen jetzt für die Ersatzpflanzung“, erklärt der Vorsitzende ganz selbstverständlich. Und er ist an diesem Sonnabend nicht allein. Mit ihm sind weitere Vereinsmitglieder vor Ort, die mit anpacken, die Bäume ausrichten, einpflanzen und anschließend reichlich gießen.

Einer, der sich die Hände auch mit schmutzig macht, ist Torsten Münch. Er wohnt schon lange nicht mehr im Ort, doch zu Weihnachten schaut er immer wieder vorbei. „Er ist quasi unser Ursprung“, sagt Kay Wollschläger. Denn Torsten Münch, der mit seiner Familie mittlerweile in Reutlingen lebt, gründete den Verein vor 20 Jahren, im Jahr 1999, einst. Jetzt hantiert sein Sohn Felix (4) mit dem Spaten und unterstützt den Verein, den sein Vater mal aus der Taufe hob.

Unterwegs in Sachen Umweltschutz

Die Meinsberger engagieren sich so oft sie können in Sachen Umweltschutz. Bei der Planung des neuen Wohngebiets setzten sie sich beispielsweise für eine kleine, grüne Oase ein. Und auch in Zukunft wollen Kay Wollschläger und seine Mitstreiter weitere Bäume pflanzen. „Gerade in Zeiten, in denen Umweltschutz wichtiger denn je ist, wollen wir unseren Teil dazu beitragen“, sagt er.

Um die Pflege der zwei neugepflanzten Bäume kümmern sich Kay Wollschläger und die Stadt Waldheim abwechselnd. Denn das gehört auch dazu, nicht nur das Pflanzen.

Von Stephanie Helm