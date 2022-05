Döbeln

„Nastarowje!“ Mit diesem beherzten „Zum Wohle“ und einem Schluck Wodka endete am Samstag der offizielle Teil des Ukrainischen Abends im Döbelner Volkshaus. Er war eine Idee von Maren und Rene Schlosser, die seit Ausbruch des Angriffskrieges in der Ukraine in Döbeln Spendensammlungen und Ukrainehilfe organisieren. Entstanden war die Idee für den gemeinsamen Abend vor allem aus der Motivation der ukrainischen Frauen heraus, Danke sagen zu wollen. Danke für die herzliche Aufnahme in der Stadt, Danke für die Hilfsbereitschaft der Döbelner, Danke für die Organisation von Unterstützung.

Mittlerweile sind es etwa 250 Leute, die dem Ukraine-Bündnis angehören – private Unterstützer und Unternehmen. Die Familie Wolters aus Kleinmockritz sowie die Familie Schlosser, die evangelische Kirchgemeinde, die Diakonie, das Aktionsbündnis Döbeln, die Stadtverwaltung und auch die beiden Wohnungsgesellschaften WGF und TAG gehören dazu. Diese einzelnen Helfergruppen sind mit Unterstützung des Döbelner Willkommensbündnisses koordiniert worden, inzwischen gibt es Bündnis-Treffen, bei denen abgestimmt wird, wo Hilfe benötigt wird und in welcher Form.

„Emotional begründetes Handeln, der Anfang von ehrenamtlichem Engagement, ist in Strukturen gebracht worden, für die es auch das Hauptamt braucht“, fasste es Hartmut Fuchs vom Willkommensbündnis zusammen. Ohne dieses spontane und chaotische Handeln von Ehrenamtlern seien Krisen wie die aktuelle nicht zu bewältigen. Letztlich sei es in Döbeln gut gelungen, die Hilfe zu strukturieren, weil alle das gleiche Ziel verfolgen und auch im Landratsamt hart daran gearbeitet wurde, Strukturen zu schaffen. 355 Menschen aus der Ukraine sind aktuell im Altkreis Döbeln zu Gast und leben in Wohnungen, die fast ausschließlich von ehrenamtlich Aktiven zur Verfügung gestellt wurden. Die meist mehrere Wochen anhaltende Versorgungslücke für die Geflüchteten, die zwischen ihrer Ankunft und offizieller Registrierung und damit staatlicher Unterstützung entsteht, konnte gut geschlossen werden.

„Wir wollen in Döbeln eine Willkommenskultur etablieren und danken allen, die daran mitwirken“, sagte Hartmut Fuchs. Der ukrainische Abend von Maren und Rene Schlosser war Teil dieses Dankes. Leider hatten viele der Eingeladenen kurzfristig abgesagt, so dass ein Teil der in blau-gelb vorbereiteten Plätze im Volkshaus leer blieben. Diejenigen, die da waren, kamen nicht nur in den Genuss der Musik von Natalia (Traversflöte) und Robert Herden (Klavier) aus Roßwein, sondern auch in den Genuss ukrainischer Küche. Seit Mittwoch hatten die Frauen, die bei Familie Wolters in Kleinmockritz untergebracht sind, gekocht und gebacken. Da gab es hausgemachte Buchteln gefüllt mit Apfel, Teigtaschen mit Hack und mit Kartoffelpüree, Mettbällchen ukrainische Art, Kohlsalat, Tomate nach Riewner Art, Pfannkuchen mit Käse und mit Mohn, Kohlrouladen und ukrainische Honigtorte. Wer nach der traditionellen Borschtschsuppe noch nicht satt war, konnte sich am reichhaltigen Buffett austoben.

Von Manuela Engelmann-Bunk