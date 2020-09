Gemeinsamer Spielplatz für Pommlitz und Gärtitz

Döbeln

Für die Döbelner Ortsteile Pommlitz, Gärtitz und am Roten Kreuz wird im kommenden Jahr ein neuer Spielplatz angelegt. Das hat der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen. Damit geht ein Wunsch zahlreicher Eltern aller drei Ortschaften in Erfüllung, auch wenn der Standort für alle einen Kompromiss darstellt und im Stadtrat für einigen Streit sorgte.

Viele Kinder in den drei Ortsteilen am Stadtrand

In den drei Ortsteilen hat es in den letzten Jahren in vielen Häusern Eigentümerwechsel geben. Viele junge Familien sind eingezogen. Allein 82 Kinder im Alter bis acht Jahre hat die Stadtverwaltung im Umfeld des neuen Spielplatzes gezählt.

Anzeige

Eltern hatten im Frühjahr 2018 eine Spielplatzinitiative gestartet. Luise Hildebrand und Ina Hentschel aus dem Wohngebiet Am Roten Kreuz hatten in die Briefkästen aller drei Ortschaften per Handzettel einen Aufruf verteilt. Die Familien sollten mit ihren Kindern einfach mal Bilder malen, was für einen Spielplatz sie sich wünschen. Mit einem dicken Stapel bunter Kinderbilder im Gepäck brachten sie im Juni 2018 das Anliegen im Rathaus vor. Doch die Suche nach geeigneten Flächen, die idealerweise auch noch in städtischem Besitz sind, gestaltete sich schwierig. Vor allem in Gärtitz verfügt die Stadt über kein geeignetes Grundstück. Die in Gärtitz wohnenden Stadträte Ingo Kutsch und Rico Kretschel (beide CDU) klemmten sich dahinter. Doch auch 2019 blieben Ortsbegehungen mit dem Liegenschaftsamt der Stadt ohne Ergebnis. Das Ziel, alle drei Ortschaften mit einem für alle gut erreichbaren Spielplatz zu versorgen, gestaltete sich schwierig.

Weitere LVZ+ Artikel

Große Resonanz bei Voting Im Juli 2018 berichtete die DAZ erstmalig von der Spielplatzinitiative zweier junger Frauen für den Bereich Gärtitz/Pommlitz/Am Roten Kreuz. Eine nicht repräsentative Umfrage der DAZ im Internet zu diesem Thema erlebte dabei einigen Zuspruch. 106 Leser stimmten mit ab. 95 Prozent (101) sprachen sich für den Spielplatz aus, zwei dagegen und drei Prozent der Teilnehmer hatten dazu keine Meinung und klickten „weiß nicht“ an.

Eltern bei Standortsuche engagiert

Im Juni luden Ingo Kutsch und Rico Kretschel die interessierten Eltern zu einer erneuten Vor-Ort-Begehung ein. Beide hatten mit dem Liegenschaftsamt der Stadt an der Straße von der Bäckerei Hüttig Am Roten Kreuz in Richtung Gärtitz ein geeignetes stadteigenes Grundstück am Ende der Siedlung gefunden. Das sahen sich alle Interessierten an einem Freitagabend gemeinsam an. Das landwirtschaftliche genutzte Grundstück reicht vom Ende der Siedlung am Roten Kreuz bis an die ersten Häuser von Gärtitz am Gärtitzer Weg. Diskutiert wurde vor Ort, den Spielplatz ans Ende der Bebauung Am Roten Kreuz oder näher an Gärtitz heran zu bauen. Nur genau die Mitte schied aus praktischen Gründen aus, denn die Fläche für den Spielplatz sollte nur aus dem gesamten verpachteten Feld herausgemessen werden und dieses danach weiter landwirtschaftlich genutzt werden können. Die Eltern freuten sich, dass das Thema vorankam. Sie sprachen sich für den Ortsrand am Roten Kreuz aus. Die beiden CDU-Stadträte formulierten wenige Tage später den Antrag, der nun im September-Stadtrat behandelt wurde.

An anderer Stelle war schon mal ein Spielplatz vorgesehen

AfD-Fraktionschef Dirk Munzig fand den ausgewählten Standort an der höchsten Erhebung des Stadtteiles zu anfällig für Wind und Wetter und von der Lage ungeeignet. Er favorisierte eine bereits für einen Spielplatz angelegte Fläche am Rand der Eigenheimsiedlung Erich-Kästner-Straße. Bereits in der Bürgerfragestunde der Ratssitzung hatte Olaf Teichgräber diese Idee untermauert. Er war 1998, als das dortige Eigenheimgebiet neu erschlossen wurde, am Bau der Fläche beteiligt. Sie wäre für den Stadtteil Am Roten Kreuz bestens geeignet. „Die Eltern, für die damals der Spielplatz gedacht war, haben heute möglicherweise schon Enkel“, merkte Olaf Teichgräber an. Dennoch, die Fläche nicht zu nutzen, wäre Steuerverschwendung. Das bekräftigte auch Dirk Munzig. Er wollte zudem wissen, ob die Stadt nicht sogar Spenden angenommen hätte, damit der Spielplatz dort nicht gebaut wurde. Oberbürgermeister Sven Liebhauser unterbrach ihn an dieser Stelle und wies diese Unterstellungen zurück. Der AfD-Fraktionschef schlug schließlich vor, in den Ortsteilen je einen eigenen Spielplatz zu bauen. Dem stimmte auch Dietmar Damm von „Wir für Döbeln“ zu . Er plädierte ebenfalls dafür, in den drei Stadtlagen, die Bürger nochmals zu befragen.

Mit 15 Stimmen, bei sechs Gegenstimmen und drei Enthaltungen, wurde der Spielplatz auf dem Flurstücke Am Roten Kreuz beschlossen. 20 000 Euro aus Zinserträgen der Wappenhenschstiftung sollen dafür im nächsten Haushalt eingestellt werden. Ähnlich wurde bereits der Spielplatz am Hauptbahnhof finanziert.

Von Thomas Sparrer