Gleisberg

Gleisbergs Dorfgemeinschaftshaus ist in die Jahre gekommen. Daran will der Dorf- und Feuerwehrverein gern etwas ändern. Wie gerufen kommt da die Offerte der Stadt Roßwein, die mit dem aktuellen Doppelhaushalt erstmals extra Geld eingestellt hat, das für Projekte genutzt werden soll, die dem Gemeinwohl dienen. Bürgerhaushalt nennt sich dieser Topf, in dem für die Ortslage Gleisberg genauso wie für Niederstriegis jeweils 5.000 Euro in diesem Jahr zur Verfügung stehen.

Drei Projekte auf der Bewerbungsliste

Drei Projekte haben die Gleisberger auf ihrer Bewerbungsliste, über die der Ortschaftsrat jetzt in seiner letzten Sitzung vor der Neukonstituierung befand. Jetzt geht die Bewerbung an die Stadt und im bevorstehenden Stadtrat am 4. Juli wird entschieden, ob die eingereichten Projekte gefördert werden.

Knapp 5.000 Euro wird es kosten, das Dorfgemeinschaftshaus in Schuss zu bringen. Es geht um die Erneuerung des Inventars und um Reparaturen am und im Gebäude. Maler- und Putzarbeiten gehören da genauso dazu wie das Erneuern der Dachrinne, des Gartenzaunes und das Verputzen des Sockels. Den größten Teil der Erneuerung stemmen die Gleisberger mit eigener Arbeitsleistung, rund 3.000 Euro wiegt der Einsatz des Vereins. 1.850 Euro hätten die Vereinsmitglieder gern über den Bürgerhaushalt finanziert.

Gute Chancen für Zustimmung

Nicht nur dieses Projekt hat die 20 geforderten Unterstützungsunterschriften locker zusammen bekommen. Auch das bevorstehende 90-jährige Jubiläum der Gleisberger Fußballer, für das sich der SV 29 um 1.000 Euro bewirbt, findet bei mindestens 20 Leuten Unterstützung. Weil die Feierlichkeiten bereits nächstes Wochenende stattfinden, haben die Gleisberger einen vorzeitigen Maßnahmebeginn beantragt.

Den braucht der Verein Wetterhöhe nicht. Ende August feiert Wettersdorf sein 480-jähriges Jubiläum. Die beantragten 1.850 Euro aus dem Bürgerhaushalt möchte der Verein gern für die kulturelle Umrahmung , das Kinderfest und für die Anschaffung eines neuen Spielgerätes für den Spielplatz im Ort einsetzen.

Peter Krause, Roßweins erster stellvertretender Bürgermeister, sieht gute Chancen, dass die drei Projekte Zustimmung erhalten. Schließlich sprengt das Antragsvolumen nicht den Rahmen. Im Gegenteil, es bleiben 300 Euro von den insgesamt 5.000 Euro übrig. Die könne man mit ins Jahr 2020 nehmen, in dem noch einmal die gleichen Summen bereitgestellt werden.

Von Manuela Engelmann-Bunk