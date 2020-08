Generation Corona: Fünf Lehrlinge beginnen im Obstland Dürrweitzschen

Dürrweitzschen

Generation Corona trifft Klimawandel: Jan Kalbitz, Vorstand der Obstland Dürrweitzschen AG, führt seine neuen fünf Lehrlinge durch die Apfelplantagen. Thema ganz aktuell: die Wetterkapriolen. Nicht alle Bäume hingen mit Früchten voll, sagt der Chef. Schuld daran seien diverse Fröste, die im vergleichsweise milden Winter erste Triebe „kalt“ erwischten. Bei Kernobst erwarte er nur rund drei Viertel der Erntemenge normaler Jahre.

Betriebe in Leisnig, Dürrweitzschen, Sornzig, Ablaß und Baderitz bewirtschaften etwa 1450 Hektar. Das sind mehr als 30 Prozent der sächsischen Obstanbaufläche. Äpfel, Birnen und Kirschen, aber auch Pflaumen, Erd-, Stachel- und Johannisbeeren – pro Jahr werden im Schnitt 40.000 Tonnen geerntet. Das entspricht mehr als 35 Prozent der gesamten Obsterzeugung im Freistaat. Das Anbaugebiet zwischen Leipzig, Dresden und Chemnitz gilt nicht umsonst als das Obstland mitten in Sachsen.

Rund 30 Bewerbungen insgesamt

Dürre, Hagel und nun auch noch die Pandemie: Personalleiterin Christiane Bley weiß, dass Corona besondere Flexibilität verlangt – vom Ausbildungsbetrieb aber auch von den Lehrlingen: „Wir hatten rund 30 Bewerbungen. Nicht immer passten Anforderungs- und Bewerberprofil zusammen.“ Ein guter Schulabschluss sei unabdingbar: Ein Gärtner im Obstbau müsse botanische Namen der Früchte lernen, irgendwann Pflanzungen machen und als Vorarbeiter ganze Gruppen führen.

Am Ende gibt es für fünf Bewerber grünes Licht. „Wir hatten schon mehr, in manchen Jahren aber auch weniger“, sagt Sophie Rost: Zwei künftige Gärtner, zwei angehende Elektroniker, einen Maurer in spe. Elektroniker, Maurer – macht man da nicht den Gärtner zum Bock? „Nee“, lacht die Frau vom Marketing: „Zum Mutterkonzern mit 380 Beschäftigten gehören schließlich auch eine Wohnungsverwaltung, die Mildensteiner Baugilde und die Elektro GmbH Mutzschen (ElMu).“

Corona-Krise ändert alles

Andy Polter ist der Technische Betriebsleiter in der ElMu: „Die Auftragsbücher sind gefüllt. Aktuell haben wir auf Baustellen in Leipzig und Wurzen gut zu tun. In den nächsten Jahren gehen einige unserer Mitarbeiter in Rente, und so bilden wir gezielt aus.“ Da die Handwerker auch Reparaturen im Obstland ausführen, kann es nicht schaden, dass auch die beiden angehenden Elektroniker Erik Brettin und Benjamin Schreppel alle Bereiche des Konzerns kennenlernen. An ihrem ersten Tag als Lehrling erfahren sie in der Kelterei von Ulrike Schade, wie Saft hergestellt wird.

„Schüler, Studenten und Absolventen erleben in der Corona-Krise eine abrupte Veränderung, die nicht leicht zu verkraften ist“, erklärt der namhafte Jugendforscher Klaus Hurrelmann. Bis vor Kurzem sei angesichts von demografischem Wandel und Fachkräftemangel die klare und zutreffende Botschaft an die jungen Menschen gewesen: „Wer jetzt fertig wird, der hat freie Bahn.“ Hurrelmann fügt hinzu: „Das hat sich von heute auf morgen gewandelt.“

Lebensläufe weisen schon jetzt Brüche auf

Der Jugendforscher sagt: „Die Sicherheit, das Gefühl, die Welt habe auf einen gewartet, die in jeder Hinsicht optimistischen Perspektiven – das alles ist für die Generation Corona urplötzlich wieder weg. Das muss sich wie ein Schlag in die Magengrube anfühlen.“ Personalchefin Bley, die acht Berufe anbietet und keine Messe auslässt, bestätigt das: „Jedes Jahr organisieren wir einen Ausbildungstag im Unternehmen. Wegen Corona war das diesmal leider nicht möglich.“

Dennoch kenne das Obstland alle neuen Azubis persönlich: So hätten die Jungs im Rahmen von Praktika bereits reingeschnuppert. Aber es stimme, für Lehrlinge im Allgemeinen sei die Situation derzeit alles andere als leicht, sagt die Personalerin: „An den Berufsschulen hieß es Selbststudium statt Präsenzunterricht. Auch bei uns im Haus konnte die praktische Prüfung in der Sortierung und Verpackung nicht stattfinden.“ Generation Corona: Schon jetzt wiesen Lebensläufe junger Bewerber manchen Bruch auf, so Bley.

Von Haig Latchinian