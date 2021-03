Generationswechsel in Leisnig: Neue Tierheim-Leitung

Leisnig

Die Übergabe ist nun offiziell vollzogen: Die Leitung des Tierheims am Leisniger Eichberg geht aus den Händen von Rosi Pfumfel an ihre Tochter Silke über. Das geht aus einer Mitteilung aus dem Tierheim hervor.

Rosi Pfumfel behält den Vorsitz des Tierschutzvereins. Nur die Leitung der Einrichtung am Leisniger Eichberg gibt sie ab.

Silke Pfumfel hat in den vergangenen Jahren die Arbeit des Tierheims bereits maßgeblich begleitet. „Meine Mutter hat hier alles aufgebaut, ich bin erst seit 20 Jahren dabei“, sagt die 53-Jährige. Vorrangig sei sie als Tierpflegerin eingesetzt, was auch so bleibt. Jetzt hat sie zusätzlich die Leitung der Einrichtung übernommen. Den dafür erforderlichen Sachkundenachweis, der beim Amtstierarzt vorzulegen ist, habe sie erbracht.

„Das sind schon große Fußstapfen, in die ich da trete“, sagt Silke Pfumfel. Der Respekt vor der Aufgabe ist ihr anzumerken. „Meine Mutter ist schließlich ein Allround-Talent, besonders im Büro macht ihr so schnell keiner was vor.“

Von der Streuobstwiese zum Tierheim und Tierschutzverein – so kann die Geschichte des Tierheims am Leisniger Eichberg in wenigen Worten umrissen werden. Seit 1987 begann Familie Pfumfel, ausgesetzte und misshandelte sowie herrenlose Tiere aufzunehmen.

Finanziert wurde dies durch das Aufbrauchen ihrer privaten finanziellen Mittel. Aus der Not heraus geschah das auf dem eigenen Grundstück, denn Tierheime existierten damals in der Umgebung nicht. Danach begann ein steiniger, beharrlicher Weg zum Wohle bedürftiger Tiere. 1990 wurde der Tierschutzverein „Tiernothilfe“ Leisnig gegründet. Er ist heute der zweitgrößte Verein in Sachsen. Er hat mehr als 500 Mitglieder.

Vieles habe sich im Laufe der Jahrzehnte durch beständiges Engagement positiv verändert. „Auch beim Personal gab es Wechsel und es ist nach wie vor schwer, motivierte Mitarbeiter zu finden, deren Herz für die Tiere schlägt“, sagt Rosi Pfumfel. Ihre Tochter Silke habe diese Motivation viele Jahre bewiesen. Sie fungiere nun auch offiziell als Tierheim-Leiterin. „Ich werde ihr weiterhin mit Rat unterstützend zur Seite stehen.“ Die Ärzte hatten Rosi Pfumfel zuletzt eine Zwangspause verordnet – auch ein Auslöser für den jetzigen Wechsel an der Leitungsspitze des Tierheims. Der Tierschutz bleibt in Leisnig sozusagen in der Familie. Rosi Pfumfel wohnt auf dem Tierheimgelände, da die Einrichtung einst auf dem privaten Grundstück der Familie gegründet beziehungsweise dort die ersten herrenlosen Tiere aus der Region aufgenommen wurden.

Rosi Pfumfels Verbindung zum Tierheim und auch zum Zweck der Einrichtung wird also weiterhin erhalten bleiben.

Von Steffi Robak