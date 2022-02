Geplante Solarfläche in Zschaitz wirft Fragen auf

Zschaitz

Zwischen dem Teppichmarkt und der Bundesstraße 169 soll eine Solarfläche entstehen. Die SüdOstPV Unternehmergesellschaft aus Klipphausen möchte eine Photovoltaikanlage auf der Fläche errichten. Dafür ist ein städtebaulicher Vertrag zwischen der Gemeinde Zschaitz-Ottewig und der Unternehmergesellschaft notwendig. Die Gemeinderäte sollen diesen Vertragsabschluss absegnen. Doch bevor es überhaupt zur Beschlussfassung kam, wollten die Ratsmitglieder auf Nummer sicher gehen statt den Beschluss blindlings durchzuwinken.

Passus macht stutzig

Einer, der ganz konkret nachhakte, war Lutz Hofmann (Freie Wähler). Er nahm sich das Baugesetzbuch vor, um sich die Rahmenbedingungen anzuschauen. Ein Passus machte ihn stutzig. So steht unter Paragraf 11 folgender Wortlaut: Die Verantwortung der Gemeinde für das gesetzlich vorgesehene Planaufstellungsverfahren bleibt unberührt. „Was bedeutet das für uns?“, wollte Lutz Hofmann von Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos) wissen. Seine Sorge: „Nicht, dass wir am Ende einen Bebauungsplan erstellen müssen oder anderweitig Kosten auf uns zukommen.“

Beschluss vertagt

Er will, dass die Verwaltung ihm das Prozedere und die damit verbundenen Pflichten für die Gemeinde erklärt. „Als Privatmann würde ich doch auch keinen Vertrag unterschreiben, bei dem ich nicht weiß, welche Folgen das für mich hat“, sagt er. „Das ist schlecht vorbereitet und die Rechtslage damit für mich unklar.“ Weil der Bürgermeister keine Antwort auf ungeklärte Fragen hatte, entschieden sich Verwaltung und Gemeinderat dafür, den Beschluss vorerst zu vertagen. Bis zur nächsten Gemeinderatssitzung sollen die Hintergründe geklärt werden.

Gutachten notwendig

Die Fläche, auf der die Photovoltaikanlage errichtet werden soll, ist zum Teil Grünfläche, kein reines Bauland. Bevor der Antragssteller, in dem Fall die SüdOstPV Unternehmergesellschaft, überhaupt eine Solarfläche bauen könnte, müsste sowieso geklärt werden, ob die Fläche dafür geeignet ist. Dafür sind verschiedene Gutachten nötig, auch weil die Solarfläche so nah an der B169 liegen würde. „Geplant ist, einen Sichtschutz zu errichten, der ein Reflektieren der Anlage auf die Straße verhindert“, erklärt Bürgermeister Immo Barkawitz. Zur Kreisstraße hin, die nach Zschaitz hinein führt, ist eine Bepflanzung geplant.

Solaranlagen lieber auf Dächern

Bedenken gegenüber einer solchen Photovoltaikanlage äußerten einzelne Gemeinderäte unabhängig des formellen Prozederes eines städtebaulichen Vertrages. Ronald Göllnitz beispielsweise sieht solche Anlagen lieber auf Dächern statt dadurch Grünflächen zu versiegeln. „Versiegelt wird da nichts, das Wasser kann auch wenn so eine Solarfläche errichtet wurde, noch versickern“, warf Gemeidnerätin Kerstin Konrad ein. Der Gemeinde würden mit dem Bau der Solarfläche Einnahmen aus der Gewerbesteuer in die Kasse gespült werden. Auch Lutz Hofmann hat per se nichts gegen den Bau einer solchen Photovoltaikanlage. Aber er will die Rechtslage geklärt wissen.

Von Stephanie Helm